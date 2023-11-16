Суд продлил домашний арест молдавскому оппозиционеру Лозован
Суд в Кишиневе продлил на 30 суток домашний арест оппозиционеру Лозован
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Депутат парламента Молдовы Ирина Лозован. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил на 30 суток домашний арест депутату парламента, одному из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Ирине Лозован, которую власти Молдавии обвиняют в коррупции, а также в соучастии в незаконном финансировании политсилы "Возрождение", сообщила РИА Новости глава пресс-службы политформирования Олеся Витнянская.
"Суд столичного района Буюканы продлил на 30 суток домашний арест Ирине Лозован. Адвокаты будут опротестовывать это решение в Апелляционной палате", - сказала Витнянская.
В самой партии уголовное дело называют "политическим заказом властей".
"Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.