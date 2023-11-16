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Во время пропалестинской акции у Капитолия пострадали более 90 человек - РИА Новости, 16.11.2023
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20:13 16.11.2023 (обновлено: 21:19 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/aktsiya-1909948602.html
Во время пропалестинской акции у Капитолия пострадали более 90 человек
Во время пропалестинской акции у Капитолия пострадали более 90 человек - РИА Новости, 16.11.2023
Во время пропалестинской акции у Капитолия пострадали более 90 человек
Движение IfNotNow ("Если не сейчас") заявило, что более 90 активистов пострадали при протестной акции в поддержку прекращения огня в Газе неподалеку от... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:13
2023-11-16T21:19
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Движение IfNotNow ("Если не сейчас") заявило, что более 90 активистов пострадали при протестной акции в поддержку прекращения огня в Газе неподалеку от Капитолия в Вашингтоне.Ранее полиция Капитолия сообщала, что при проведении незаконной акции в Вашингтоне пострадали шесть правоохранителей, а за нападение на офицера был задержан один человек. Полиция заявляла, что правоохранители получили мелкие порезы, а также пострадали от последствий применения перцовых баллончиков."IfNotNow" в соцсети Х пишет, что протестующие в ходе ночной акции заблокировали один из входов в офис руководящего органа демпартии. Уточняется, что из-за действий полиции пострадали "более 90 мирных демонстрантов". Движение также заявляет, что полицейские скидывали протестующих с лестницы и избивали.Полиция Капитолия в своем заявлении отмечает, что в незаконной акции приняли участие около 200 человек.Спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил с осуждением действий протестующих. Он отметил, что конгресс не удастся запугать таким проявлением антисемитизма."Я самым решительным образом осуждаю эту преступную деятельность, в результате которой пострадали шесть отважных сотрудников полиции Капитолия", - написал Джонсон в соцсети Х, добавив, что американцы должны объединиться для поддержки Израиля.
https://ria.ru/20231115/aktsiya-1909699172.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вашингтон (штат)
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Вашингтон (штат)
Во время пропалестинской акции у Капитолия пострадали более 90 человек

Во время ночной пропалестинской акции у Капитолия пострадали более 90 человек

© Фото : IfNotNow Протест движения IfNotNow в Вашингтоне
Протест движения IfNotNow в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : IfNotNow
Протест движения IfNotNow в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Движение IfNotNow ("Если не сейчас") заявило, что более 90 активистов пострадали при протестной акции в поддержку прекращения огня в Газе неподалеку от Капитолия в Вашингтоне.
Ранее полиция Капитолия сообщала, что при проведении незаконной акции в Вашингтоне пострадали шесть правоохранителей, а за нападение на офицера был задержан один человек. Полиция заявляла, что правоохранители получили мелкие порезы, а также пострадали от последствий применения перцовых баллончиков.
Акция с требованием прекращения огня в Газе у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
У Белого дома прошла акция с требованием остановить кровопролитие в Газе
15 ноября, 21:43
"IfNotNow" в соцсети Х пишет, что протестующие в ходе ночной акции заблокировали один из входов в офис руководящего органа демпартии. Уточняется, что из-за действий полиции пострадали "более 90 мирных демонстрантов". Движение также заявляет, что полицейские скидывали протестующих с лестницы и избивали.
Полиция Капитолия в своем заявлении отмечает, что в незаконной акции приняли участие около 200 человек.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил с осуждением действий протестующих. Он отметил, что конгресс не удастся запугать таким проявлением антисемитизма.
"Я самым решительным образом осуждаю эту преступную деятельность, в результате которой пострадали шесть отважных сотрудников полиции Капитолия", - написал Джонсон в соцсети Х, добавив, что американцы должны объединиться для поддержки Израиля.
В Турции применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВашингтон (штат)
 
 
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