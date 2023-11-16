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За рубежом арестовали активы на 400 миллионов долларов, заявил Краснов

За рубежом арестовали активы на 400 миллионов долларов, заявил Краснов - РИА Новости, 16.11.2023

За рубежом арестовали активы на 400 миллионов долларов, заявил Краснов

Финансовые активы на 400 миллионов долларов США и 47 объектов недвижимого имущества арестованы за рубежом по решению российских судов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:57

2023-11-16T18:57

2023-11-16T18:57

игорь краснов

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генеральная прокуратура рф

россия

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экономика

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Финансовые активы на 400 миллионов долларов США и 47 объектов недвижимого имущества арестованы за рубежом по решению российских судов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Уточняется, что такие данные привел в четверг генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе видеоконференции с руководителями прокурорских служб стран БРИКС. Как сообщается, Краснов рассказал, что генпрокуратура за последние два года заключила более 20 двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере возврата из-за рубежа похищенных активов. "В частности, на основании решений российских судов компетентными органами иностранных государств наложены аресты на 47 объектов недвижимого имущества обвиняемых, а также их финансовые активы в размере 400 миллионов долларов США", - сказал Краснов. Кроме того, в этом году российская Генпрокуратура впервые на межгосударственном уровне инициировала введение обеспечительных мер в отношении криптовалюты на виртуальных адресах криптобиржи "Бинанс", где были сосредоточены активы членов преступного сообщества, похищавших деньги граждан. Краснов подчеркнул, что эффективность работы в сфере возврата активов во многом зависит и от использования каналов и возможностей межгосударственных объединений, таких как БРИКС. "Уверен, что наше взаимодействие по этой линии будет регулярным, что особо ценно в условиях, когда антикриминальное сотрудничество осложнено неконструктивной позицией отдельных государств и международных организаций. Считаю политизацию в сфере борьбы с преступностью и отказ от правовой помощи по уголовным делам абсолютно неприемлемыми и наносящими существенный вред всей общемировой правоохранительной системе. Такой подход на руку лишь злоумышленникам", - приводятся в релизе слова Краснова.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898918770.html

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игорь краснов, брикс, генеральная прокуратура рф, россия, в мире, экономика