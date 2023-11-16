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Врио главы самарского Минстроя не отрицает вину в превышении полномочий - РИА Новости, 16.11.2023
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16:47 16.11.2023 (обновлено: 16:49 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/advokat-1909877699.html
Врио главы самарского Минстроя не отрицает вину в превышении полномочий
Врио главы самарского Минстроя не отрицает вину в превышении полномочий - РИА Новости, 16.11.2023
Врио главы самарского Минстроя не отрицает вину в превышении полномочий
Врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев не отрицал вину в превышении должностных полномочий при даче показаний по уголовному делу, сообщила... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:47
2023-11-16T16:49
происшествия
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев не отрицал вину в превышении должностных полномочий при даче показаний по уголовному делу, сообщила его адвокат Наталья Сорокина в Октябрьском районном суде Самары. "Асеев в ходе предварительного следствия дал показания, в которых не отрицает свою вину в инкриминируемом преступлении, хотя пока что является подозреваемым по делу", - сказала адвокат суду, который рассматривал ходатайство следствия об аресте Асеева. При этом она настаивала на более мягкой мере пресечения, не связанной с заключением под стражу, так как, по ее словам, у Асеева нет оснований скрываться от следствия. Тем не менее, суд заключил Асеева под стражу до 20 декабря. Уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ было возбуждено в июне. Как полагается следствие, управление капитального строительства Самарской области, руководителем которого на тот момент являлся Асеев, выплатило подрядчику более 190 миллионов рублей бюджетных средств за проектирование станции метро "Самарская", не получившее положительного заключения госэкспертизы в связи с приостановкой проектирования. Во вторник Асеев был задержан.
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происшествия, самарская область, самара, россия
Происшествия, Самарская область, Самара, Россия
Врио главы самарского Минстроя не отрицает вину в превышении полномочий

Адвокат: врио главы самарского Минстроя не отрицает вину в превышении полномочий

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев не отрицал вину в превышении должностных полномочий при даче показаний по уголовному делу, сообщила его адвокат Наталья Сорокина в Октябрьском районном суде Самары.
«
"Асеев в ходе предварительного следствия дал показания, в которых не отрицает свою вину в инкриминируемом преступлении, хотя пока что является подозреваемым по делу", - сказала адвокат суду, который рассматривал ходатайство следствия об аресте Асеева.
При этом она настаивала на более мягкой мере пресечения, не связанной с заключением под стражу, так как, по ее словам, у Асеева нет оснований скрываться от следствия.
Тем не менее, суд заключил Асеева под стражу до 20 декабря.
Уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ было возбуждено в июне. Как полагается следствие, управление капитального строительства Самарской области, руководителем которого на тот момент являлся Асеев, выплатило подрядчику более 190 миллионов рублей бюджетных средств за проектирование станции метро "Самарская", не получившее положительного заключения госэкспертизы в связи с приостановкой проектирования. Во вторник Асеев был задержан.
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