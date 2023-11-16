https://ria.ru/20231116/advokat-1909877699.html

Врио главы самарского Минстроя не отрицает вину в превышении полномочий

Врио главы самарского Минстроя не отрицает вину в превышении полномочий - РИА Новости, 16.11.2023

Врио главы самарского Минстроя не отрицает вину в превышении полномочий

Врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев не отрицал вину в превышении должностных полномочий при даче показаний по уголовному делу, сообщила... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:47

2023-11-16T16:47

2023-11-16T16:49

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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев не отрицал вину в превышении должностных полномочий при даче показаний по уголовному делу, сообщила его адвокат Наталья Сорокина в Октябрьском районном суде Самары. "Асеев в ходе предварительного следствия дал показания, в которых не отрицает свою вину в инкриминируемом преступлении, хотя пока что является подозреваемым по делу", - сказала адвокат суду, который рассматривал ходатайство следствия об аресте Асеева. При этом она настаивала на более мягкой мере пресечения, не связанной с заключением под стражу, так как, по ее словам, у Асеева нет оснований скрываться от следствия. Тем не менее, суд заключил Асеева под стражу до 20 декабря. Уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ было возбуждено в июне. Как полагается следствие, управление капитального строительства Самарской области, руководителем которого на тот момент являлся Асеев, выплатило подрядчику более 190 миллионов рублей бюджетных средств за проектирование станции метро "Самарская", не получившее положительного заключения госэкспертизы в связи с приостановкой проектирования. Во вторник Асеев был задержан.

https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909751915.html

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происшествия, самарская область, самара, россия