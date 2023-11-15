https://ria.ru/20231115/vzryv-1909679316.html

На несанкционированной свалке в Таганроге прогремел взрыв

На несанкционированной свалке в Таганроге прогремел взрыв - РИА Новости, 15.11.2023

На несанкционированной свалке в Таганроге прогремел взрыв

Взрыв произошел на несанкционированной свалке в Таганроге Ростовской области, пострадал водитель погрузчика, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T19:34

2023-11-15T19:34

2023-11-15T21:52

таганрог

происшествия

василий голубев

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел на несанкционированной свалке в Таганроге Ростовской области, пострадал водитель погрузчика, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."В Таганроге произошел взрыв, на несанкционированной свалке на Николаевском шоссе, при уборке мусора фронтальным погрузчиком. Пострадал водитель погрузчика - сейчас ему оказывают помощь медики", - написал он.На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва, добавил он.

https://ria.ru/20231020/svalka-1904191095.html

таганрог

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таганрог, происшествия, василий голубев, ростовская область