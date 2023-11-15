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На несанкционированной свалке в Таганроге прогремел взрыв
На несанкционированной свалке в Таганроге прогремел взрыв - РИА Новости, 15.11.2023
На несанкционированной свалке в Таганроге прогремел взрыв
Взрыв произошел на несанкционированной свалке в Таганроге Ростовской области, пострадал водитель погрузчика, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:34
2023-11-15T19:34
2023-11-15T21:52
таганрог
происшествия
василий голубев
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел на несанкционированной свалке в Таганроге Ростовской области, пострадал водитель погрузчика, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."В Таганроге произошел взрыв, на несанкционированной свалке на Николаевском шоссе, при уборке мусора фронтальным погрузчиком. Пострадал водитель погрузчика - сейчас ему оказывают помощь медики", - написал он.На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва, добавил он.
https://ria.ru/20231020/svalka-1904191095.html
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таганрог, происшествия, василий голубев, ростовская область
Таганрог, Происшествия, Василий Голубев, Ростовская область
На несанкционированной свалке в Таганроге прогремел взрыв
Голубев: при взрыве на несанкционированной свалке в Таганроге пострадал мужчина