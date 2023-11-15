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На несанкционированной свалке в Таганроге прогремел взрыв - РИА Новости, 15.11.2023
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19:34 15.11.2023 (обновлено: 21:52 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/vzryv-1909679316.html
На несанкционированной свалке в Таганроге прогремел взрыв
На несанкционированной свалке в Таганроге прогремел взрыв - РИА Новости, 15.11.2023
На несанкционированной свалке в Таганроге прогремел взрыв
Взрыв произошел на несанкционированной свалке в Таганроге Ростовской области, пострадал водитель погрузчика, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:34
2023-11-15T21:52
таганрог
происшествия
василий голубев
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел на несанкционированной свалке в Таганроге Ростовской области, пострадал водитель погрузчика, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."В Таганроге произошел взрыв, на несанкционированной свалке на Николаевском шоссе, при уборке мусора фронтальным погрузчиком. Пострадал водитель погрузчика - сейчас ему оказывают помощь медики", - написал он.На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва, добавил он.
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таганрог
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таганрог, происшествия, василий голубев, ростовская область
Таганрог, Происшествия, Василий Голубев, Ростовская область
На несанкционированной свалке в Таганроге прогремел взрыв

Голубев: при взрыве на несанкционированной свалке в Таганроге пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел на несанкционированной свалке в Таганроге Ростовской области, пострадал водитель погрузчика, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
"В Таганроге произошел взрыв, на несанкционированной свалке на Николаевском шоссе, при уборке мусора фронтальным погрузчиком. Пострадал водитель погрузчика - сейчас ему оказывают помощь медики", - написал он.
На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва, добавил он.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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20 октября, 16:27
 
ТаганрогПроисшествияВасилий ГолубевРостовская область
 
 
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