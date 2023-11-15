https://ria.ru/20231115/vyplata-1909568015.html
Малков сообщил о продлении действия закона о выплате при рождении ребенка
Малков сообщил о продлении действия закона о выплате при рождении ребенка - РИА Новости, 15.11.2023
Малков сообщил о продлении действия закона о выплате при рождении ребенка
В Рязанской области продлят действие регионального закона о единовременной выплате при рождении ребенка, сообщил губернатор Павел Малков в своем... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:00
2023-11-15T13:00
2023-11-15T13:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Рязанской области продлят действие регионального закона о единовременной выплате при рождении ребенка, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. "Вчера на заседании правительства обсудили важную инициативу. В начале года расширили меры поддержки семей с детьми, впервые начала действовать выплата: при рождении ребенка на территории области выплачивается от 20 до 50 тысяч рублей. Видим, что эта региональная мера пользуется популярностью у рязанцев, и сохраним ее в следующем году", - написал Павел Малков.По данным пресс-службы правительства региона, такую единовременную выплату в области уже получили более 4 тысяч семей. Согласно мониторингу регионального министерства труда и социальной защиты населения, в области сохраняется тенденция по увеличению доли рождения первенцев, а также продолжается рост количества многодетных семей. Закон Рязанской области об установлении единовременной выплаты при рождении ребенка приняли в феврале. Его действие распространялось на период до 1 января 2024 года. Размер выплаты составляет 20 тысяч рублей, а при рождении первого ребенка у родителей, возраст которых менее 25 лет, - 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908429926.html
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Малков сообщил о продлении действия закона о выплате при рождении ребенка
Малков сообщил о продлении действия закона о выплате при рождении ребенка