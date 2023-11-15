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В Австрии потребовали от властей не допустить вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 15.11.2023
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17:40 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909646650.html
В Австрии потребовали от властей не допустить вступление Украины в ЕС
В Австрии потребовали от властей не допустить вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 15.11.2023
В Австрии потребовали от властей не допустить вступление Украины в ЕС
Лидер самой популярной в Австрии партии Герберт Кикль (Австрийская партия свободы, АПС) потребовал от нынешних властей республики четкого "нет" вступлению... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:40
2023-11-15T17:40
в мире
украина
австрия
анналена бербок
евросоюз
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ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Лидер самой популярной в Австрии партии Герберт Кикль (Австрийская партия свободы, АПС) потребовал от нынешних властей республики четкого "нет" вступлению Украины в Евросоюз, предупредив, что если они этого не сделают, то их ошибку исправит уже новое руководство страны. "Вступление в ЕС означает практически вступление в НАТО, это следует все вместе... И на сегодняшний день "икона" политической недееспособности и безответственности по имени Анналена Бербок (глава МИД ФРГ - ред.) фактически уже дала Украине это согласие: "да-да, не беспокойтесь, мы, немцы, побеспокоимся о том, чтобы вы стали членами Европейского Союза". Это еще один пример того, что мягкие позиции Германии губительны для всей Европы", - сказал Кикль на пресс-конференции в среду, отметив, что это также пример принятия решений без согласования с собственным населением, как это было и в случае с введением антироссийских санкций. Политик призвал австрийские власти на встрече в Брюсселе в середине декабря четко заявить, что Австрия говорит "нет" присоединению Украины к ЕС и накладывает вето на решение о начале соответствующих переговоров. "И в этой связи я требую от австрийского федерального правительства заявить о четкой позиции - вето со стороны Австрии против начала переговоров о присоединении и вытекающего отсюда вступления Украины в Европейский Союз. Сейчас. Это следует сделать официально. Совершенно четко", - отметил политик. "Если вы этого не сделаете, то позднее этот ошибочный курс исправит (новое - ред.) руководство правительства (Австрии - ред.) от Партии свободы. И также в этом случае бок о бок с населением выберет новое направление для защиты безопасности в Европе", - добавил Кикль, указав, что такое решение не только будет разумным с политической точки зрения, но и послужит интересам австрийских налогоплательщиков, учитывая коррупцию на Украине. Также он указал на риски для австрийского сельского хозяйства и фермеров республики в случае присоединения Украины к ЕС. Как отмечал ранее телеканал Puls 24 со ссылкой на данные опроса Österreich-Trend, проведенного в октябре, более трети опрошенных австрийцев при возможности выбрать канцлера напрямую отдали бы свой голос за Кикля, тогда как действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер (Австрийская народная партия, АНП) получил бы лишь 25% голосов своих сограждан. Согласно исследованию, поддержка АПС в октябре оставалась стабильной - на уровне в 32%, в то время как Народную партию поддерживали лишь 22% австрийцев, СДПА - 21%, "Зеленые" получили 10% одобрения среди опрошенных, а NEOS - 9%. Ближайшие выборы в законодательный орган Австрии запланированы на осень 2024 года. На них будет избран 28-й Национальный совет, нижняя палата парламента республики. Последние парламентские выборы в Австрии состоялись в сентябре 2019 года, они были досрочными - на фоне скандала, из-за которого правящая на тот момент коалиция распалась. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Ранее сообщалось, что формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале ноября усомнился в том, что обещания европейцев Киеву о вступлении Украины в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".
https://ria.ru/20231114/ukraine-1909457308.html
https://ria.ru/20231115/es-1909599907.html
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в мире, украина, австрия, анналена бербок, евросоюз
В мире, Украина, Австрия, Анналена Бербок, Евросоюз
В Австрии потребовали от властей не допустить вступление Украины в ЕС

Лидер Австрийской партии свободы потребовал четкого нет вступлению Украины в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Лидер самой популярной в Австрии партии Герберт Кикль (Австрийская партия свободы, АПС) потребовал от нынешних властей республики четкого "нет" вступлению Украины в Евросоюз, предупредив, что если они этого не сделают, то их ошибку исправит уже новое руководство страны.
"Вступление в ЕС означает практически вступление в НАТО, это следует все вместе... И на сегодняшний день "икона" политической недееспособности и безответственности по имени Анналена Бербок (глава МИД ФРГ - ред.) фактически уже дала Украине это согласие: "да-да, не беспокойтесь, мы, немцы, побеспокоимся о том, чтобы вы стали членами Европейского Союза". Это еще один пример того, что мягкие позиции Германии губительны для всей Европы", - сказал Кикль на пресс-конференции в среду, отметив, что это также пример принятия решений без согласования с собственным населением, как это было и в случае с введением антироссийских санкций.
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14 ноября, 19:51
Политик призвал австрийские власти на встрече в Брюсселе в середине декабря четко заявить, что Австрия говорит "нет" присоединению Украины к ЕС и накладывает вето на решение о начале соответствующих переговоров.
"И в этой связи я требую от австрийского федерального правительства заявить о четкой позиции - вето со стороны Австрии против начала переговоров о присоединении и вытекающего отсюда вступления Украины в Европейский Союз. Сейчас. Это следует сделать официально. Совершенно четко", - отметил политик.
"Если вы этого не сделаете, то позднее этот ошибочный курс исправит (новое - ред.) руководство правительства (Австрии - ред.) от Партии свободы. И также в этом случае бок о бок с населением выберет новое направление для защиты безопасности в Европе", - добавил Кикль, указав, что такое решение не только будет разумным с политической точки зрения, но и послужит интересам австрийских налогоплательщиков, учитывая коррупцию на Украине. Также он указал на риски для австрийского сельского хозяйства и фермеров республики в случае присоединения Украины к ЕС.
Как отмечал ранее телеканал Puls 24 со ссылкой на данные опроса Österreich-Trend, проведенного в октябре, более трети опрошенных австрийцев при возможности выбрать канцлера напрямую отдали бы свой голос за Кикля, тогда как действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер (Австрийская народная партия, АНП) получил бы лишь 25% голосов своих сограждан. Согласно исследованию, поддержка АПС в октябре оставалась стабильной - на уровне в 32%, в то время как Народную партию поддерживали лишь 22% австрийцев, СДПА - 21%, "Зеленые" получили 10% одобрения среди опрошенных, а NEOS - 9%.
Ближайшие выборы в законодательный орган Австрии запланированы на осень 2024 года. На них будет избран 28-й Национальный совет, нижняя палата парламента республики. Последние парламентские выборы в Австрии состоялись в сентябре 2019 года, они были досрочными - на фоне скандала, из-за которого правящая на тот момент коалиция распалась.
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Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Ранее сообщалось, что формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале ноября усомнился в том, что обещания европейцев Киеву о вступлении Украины в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".
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3 сентября, 08:00
 
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