https://ria.ru/20231115/transport-1909633509.html
Белоусов призвал снять с повестки задачу прорыва транспортной блокады
Белоусов призвал снять с повестки задачу прорыва транспортной блокады - РИА Новости, 15.11.2023
Белоусов призвал снять с повестки задачу прорыва транспортной блокады
Задачу прорыва транспортной блокады России в значительной мере можно снять с повестки, заменив ее целями развития, считает первый вице-премьер России Андрей... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:47
2023-11-15T16:47
2023-11-15T16:52
экономика
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Задачу прорыва транспортной блокады России в значительной мере можно снять с повестки, заменив ее целями развития, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "Год назад… мы понимали, что неопределённость, риски - очень высоки. Сегодня по сути дела задачу прорыва транспортной блокады в значительной мере можно уже снять с повестки, заменив ее задачей развития", - сказал Белоусов, выступая на форуме "Транспорт России". По его словам, по трем основным коридорам - Восточный, в направлении Азово-Черноморского бассейна и Север-Юг - в этом году будет перевезено порядка 500 миллионов тонн грузов. "Это является абсолютным рекордом", - сказал Белоусов, указав, что это на 10% больше показателей 2021 года. Он также добавил, что к 2030 году по этим направлениям планируется выйти на 700 миллионов тонн грузов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, андрей белоусов
Экономика, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов призвал снять с повестки задачу прорыва транспортной блокады
Белоусов: задачу прорыва транспортной блокады можно заменить целями развития
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Задачу прорыва транспортной блокады России в значительной мере можно снять с повестки, заменив ее целями развития, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"Год назад… мы понимали, что неопределённость, риски - очень высоки. Сегодня по сути дела задачу прорыва транспортной блокады в значительной мере можно уже снять с повестки, заменив ее задачей развития", - сказал Белоусов, выступая на форуме "Транспорт России".
По его словам, по трем основным коридорам - Восточный, в направлении Азово-Черноморского бассейна и Север-Юг - в этом году будет перевезено порядка 500 миллионов тонн грузов. "Это является абсолютным рекордом", - сказал Белоусов, указав, что это на 10% больше показателей 2021 года. Он также добавил, что к 2030 году по этим направлениям планируется выйти на 700 миллионов тонн грузов.
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