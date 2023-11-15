https://ria.ru/20231115/transport-1909633509.html

Белоусов призвал снять с повестки задачу прорыва транспортной блокады

Белоусов призвал снять с повестки задачу прорыва транспортной блокады - РИА Новости, 15.11.2023

Белоусов призвал снять с повестки задачу прорыва транспортной блокады

Задачу прорыва транспортной блокады России в значительной мере можно снять с повестки, заменив ее целями развития, считает первый вице-премьер России Андрей... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:47

2023-11-15T16:47

2023-11-15T16:52

экономика

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Задачу прорыва транспортной блокады России в значительной мере можно снять с повестки, заменив ее целями развития, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "Год назад… мы понимали, что неопределённость, риски - очень высоки. Сегодня по сути дела задачу прорыва транспортной блокады в значительной мере можно уже снять с повестки, заменив ее задачей развития", - сказал Белоусов, выступая на форуме "Транспорт России". По его словам, по трем основным коридорам - Восточный, в направлении Азово-Черноморского бассейна и Север-Юг - в этом году будет перевезено порядка 500 миллионов тонн грузов. "Это является абсолютным рекордом", - сказал Белоусов, указав, что это на 10% больше показателей 2021 года. Он также добавил, что к 2030 году по этим направлениям планируется выйти на 700 миллионов тонн грузов.

https://ria.ru/20231112/avia-1908698133.html

россия

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Кирилл Волков

экономика, россия, андрей белоусов