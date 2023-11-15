https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909602699.html

Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ

Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ - РИА Новости, 15.11.2023

Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ

Российские авиация и артиллерия за сутки поразили радиолокационную станцию (РЛС) украинского комплекса С-300 и три пункта управления украинских войск, сообщили... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:56

2023-11-15T14:56

2023-11-15T14:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия за сутки поразили радиолокационную станцию (РЛС) украинского комплекса С-300 и три пункта управления украинских войск, сообщили в среду в Минобороны РФ."Поражены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах.

донецкая народная республика

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2023

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика