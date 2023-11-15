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Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ - РИА Новости, 15.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909602699.html
Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ
Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ - РИА Новости, 15.11.2023
Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ
Российские авиация и артиллерия за сутки поразили радиолокационную станцию (РЛС) украинского комплекса С-300 и три пункта управления украинских войск, сообщили... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:56
2023-11-15T14:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия за сутки поразили радиолокационную станцию (РЛС) украинского комплекса С-300 и три пункта управления украинских войск, сообщили в среду в Минобороны РФ."Поражены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ

Минобороны: российские войска за сутки уничтожили три пункта управления ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС России в зоне проведения спецоперации
ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия за сутки поразили радиолокационную станцию (РЛС) украинского комплекса С-300 и три пункта управления украинских войск, сообщили в среду в Минобороны РФ.
«
"Поражены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 ноября, 15:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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