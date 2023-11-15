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Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ
Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ - РИА Новости, 15.11.2023
Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ
Российские авиация и артиллерия за сутки поразили радиолокационную станцию (РЛС) украинского комплекса С-300 и три пункта управления украинских войск, сообщили... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:56
2023-11-15T14:56
2023-11-15T14:56
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия за сутки поразили радиолокационную станцию (РЛС) украинского комплекса С-300 и три пункта управления украинских войск, сообщили в среду в Минобороны РФ."Поражены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Российские войска уничтожили три пункта управления ВСУ
Минобороны: российские войска за сутки уничтожили три пункта управления ВСУ