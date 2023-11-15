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В Иркутске начали проверку из-за нападения стаи собак на школьницу - РИА Новости, 15.11.2023
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08:22 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/sk-1909508765.html
В Иркутске начали проверку из-за нападения стаи собак на школьницу
В Иркутске начали проверку из-за нападения стаи собак на школьницу - РИА Новости, 15.11.2023
В Иркутске начали проверку из-за нападения стаи собак на школьницу
В Иркутске следователи СК начали доследственную проверку по факту нападения собак на школьницу, сообщает в Telegram СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T08:22
2023-11-15T08:22
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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ИРКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. В Иркутске следователи СК начали доследственную проверку по факту нападения собак на школьницу, сообщает в Telegram СУСК РФ по Иркутской области. СК в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявил публикацию о нападении стаи безнадзорных собак в поселке Кирова Иркутска на 16-летнюю школьницу. Девочке была оказана медицинская помощь. "По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Иркутск СУСК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Следователями СК выясняются все обстоятельства инцидента. Истребована необходимая документация, опрашиваются должностные лица администрации, ответственные за организацию отлова и содержание безнадзорных животных.
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россия
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происшествия, иркутск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Иркутске начали проверку из-за нападения стаи собак на школьницу

СК: в Иркутске следователи начали проверку по факту нападения собак на школьницу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ИРКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. В Иркутске следователи СК начали доследственную проверку по факту нападения собак на школьницу, сообщает в Telegram СУСК РФ по Иркутской области.
СК в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявил публикацию о нападении стаи безнадзорных собак в поселке Кирова Иркутска на 16-летнюю школьницу. Девочке была оказана медицинская помощь.
«
"По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Иркутск СУСК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Следователями СК выясняются все обстоятельства инцидента. Истребована необходимая документация, опрашиваются должностные лица администрации, ответственные за организацию отлова и содержание безнадзорных животных.
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