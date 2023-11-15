https://ria.ru/20231115/shri-lanka-1909315764.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку на Новый год
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку на Новый год - РИА Новости, 15.11.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку на Новый год
Туроператоры прогнозируют высокий спрос на Шри-Ланку на новогодние каникулы, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T04:19
2023-11-15T04:19
2023-11-15T04:19
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
шри-ланка
куда можно лететь
отдых на море
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887638988_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_afa65004e9c44c0a8272238cba3cec68.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Туроператоры прогнозируют высокий спрос на Шри-Ланку на новогодние каникулы, сообщает АТОР.Власти республики анонсировали отмену сбора за визы, и, хотя по факту она до сих пор остается платной, спрос на поездки в эту страну сразу удвоился, отмечают участники рынка. Но сама возможность сэкономить 60 долларов за визу по прибытию или 50 долларов за электронное разрешение на въезд на каждого туриста – существенный аргумент в пользу визита на Шри-Ланку для путешественников.Новогодние каникулы вдвоем на острове в отеле "три звезды", работающем по системе "все включено", будут стоить около 220 тысяч рублей". В "четверке" можно провести отпуск за 270 тысяч, а в "пятерке" – за 295 тысяч рублей.Добраться до Шри-Ланки россияне могут на прямых рейсах "Аэрофлота" из Москвы или с пересадками, например, на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231021/shri-lanka-1904179747.html
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887638988_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6dc2de176360dd2edbdb62f85706a7f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, шри-ланка, куда можно лететь, отдых на море, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шри-Ланка, куда можно лететь, Отдых на море, Новый год
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку на Новый год
АТОР: стоимость новогоднего тура на Шри-Ланку начинается от 220 тысяч рублей
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости.
Туроператоры прогнозируют высокий спрос на Шри-Ланку на новогодние каникулы, сообщает
АТОР.
Власти республики анонсировали отмену сбора за визы, и, хотя по факту она до сих пор остается платной, спрос на поездки в эту страну сразу удвоился, отмечают участники рынка. Но сама возможность сэкономить 60 долларов за визу по прибытию или 50 долларов за электронное разрешение на въезд на каждого туриста – существенный аргумент в пользу визита на Шри-Ланку для путешественников.
Новогодние каникулы вдвоем на острове в отеле "три звезды", работающем по системе "все включено", будут стоить около 220 тысяч рублей". В "четверке" можно провести отпуск за 270 тысяч, а в "пятерке" – за 295 тысяч рублей.
Добраться до Шри-Ланки россияне могут на прямых рейсах "Аэрофлота" из Москвы или с пересадками, например, на Ближнем Востоке.
Низкие цены, интересные экскурсии и много рейсов. Шри-Ланка — хит у россиян