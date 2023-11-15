https://ria.ru/20231115/shri-lanka-1909315764.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку на Новый год

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку на Новый год - РИА Новости, 15.11.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Шри-Ланку на Новый год

Туроператоры прогнозируют высокий спрос на Шри-Ланку на новогодние каникулы, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T04:19

2023-11-15T04:19

2023-11-15T04:19

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Туроператоры прогнозируют высокий спрос на Шри-Ланку на новогодние каникулы, сообщает АТОР.Власти республики анонсировали отмену сбора за визы, и, хотя по факту она до сих пор остается платной, спрос на поездки в эту страну сразу удвоился, отмечают участники рынка. Но сама возможность сэкономить 60 долларов за визу по прибытию или 50 долларов за электронное разрешение на въезд на каждого туриста – существенный аргумент в пользу визита на Шри-Ланку для путешественников.Новогодние каникулы вдвоем на острове в отеле "три звезды", работающем по системе "все включено", будут стоить около 220 тысяч рублей". В "четверке" можно провести отпуск за 270 тысяч, а в "пятерке" – за 295 тысяч рублей.Добраться до Шри-Ланки россияне могут на прямых рейсах "Аэрофлота" из Москвы или с пересадками, например, на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20231021/shri-lanka-1904179747.html

шри-ланка

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