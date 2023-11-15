https://ria.ru/20231115/shkola-1909706021.html

Кубанскую школу строят быстрее благодаря бережливым технологиям

Кубанскую школу строят быстрее благодаря бережливым технологиям - РИА Новости, 15.11.2023

Кубанскую школу строят быстрее благодаря бережливым технологиям

Строительная компания при возведении краснодарской школы на 1550 мест смогла сократить время отделки помещений на 16% благодаря бережливым технологиям в рамках... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T22:42

2023-11-15T22:42

2023-11-15T22:42

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Строительная компания при возведении краснодарской школы на 1550 мест смогла сократить время отделки помещений на 16% благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщают в пресс-службе краевой администрации. "Предприятие "ГлавИнвестСтрой" оптимизировало процесс отделки классов благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Экспертную поддержку оказывали специалисты Регионального центра компетенций (РЦК)… На строительной площадке сократили время отделки помещений на 16%, уменьшили запасы материалов, поднятых на этаж, на 33%, а выработку - площадь готового помещения на одного сотрудника в месяц - увеличили на 13%", - говорится в сообщении. Отмечается, что эксперты РЦК полгода оптимизировали строительство школы на 1550 мест в краснодарском микрорайоне "Любимово". Национальный проект "Производительность труда" реализуют на Кубани с 2018 года. Для поддержки бизнеса были разработаны такие меры, как финансовое стимулирование и консультация экспертов по работе предприятий. Сегодня в нацпроекте участвуют более 280 кубанских компаний.

https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html

https://ria.ru/20231114/proizvodstva-1909476090.html

краснодарский край

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краснодарский край