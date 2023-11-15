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Кубанскую школу строят быстрее благодаря бережливым технологиям - РИА Новости, 15.11.2023
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Краснодарский край
 
22:42 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/shkola-1909706021.html
Кубанскую школу строят быстрее благодаря бережливым технологиям
Кубанскую школу строят быстрее благодаря бережливым технологиям - РИА Новости, 15.11.2023
Кубанскую школу строят быстрее благодаря бережливым технологиям
Строительная компания при возведении краснодарской школы на 1550 мест смогла сократить время отделки помещений на 16% благодаря бережливым технологиям в рамках... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:42
2023-11-15T22:42
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Строительная компания при возведении краснодарской школы на 1550 мест смогла сократить время отделки помещений на 16% благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщают в пресс-службе краевой администрации. "Предприятие "ГлавИнвестСтрой" оптимизировало процесс отделки классов благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Экспертную поддержку оказывали специалисты Регионального центра компетенций (РЦК)… На строительной площадке сократили время отделки помещений на 16%, уменьшили запасы материалов, поднятых на этаж, на 33%, а выработку - площадь готового помещения на одного сотрудника в месяц - увеличили на 13%", - говорится в сообщении. Отмечается, что эксперты РЦК полгода оптимизировали строительство школы на 1550 мест в краснодарском микрорайоне "Любимово". Национальный проект "Производительность труда" реализуют на Кубани с 2018 года. Для поддержки бизнеса были разработаны такие меры, как финансовое стимулирование и консультация экспертов по работе предприятий. Сегодня в нацпроекте участвуют более 280 кубанских компаний.
https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Кубанскую школу строят быстрее благодаря бережливым технологиям

Кубанскую школу на 1550 мест строят быстрее благодаря бережливым технологиям

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Строительная компания при возведении краснодарской школы на 1550 мест смогла сократить время отделки помещений на 16% благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщают в пресс-службе краевой администрации.
"Предприятие "ГлавИнвестСтрой" оптимизировало процесс отделки классов благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Экспертную поддержку оказывали специалисты Регионального центра компетенций (РЦК)… На строительной площадке сократили время отделки помещений на 16%, уменьшили запасы материалов, поднятых на этаж, на 33%, а выработку - площадь готового помещения на одного сотрудника в месяц - увеличили на 13%", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что эксперты РЦК полгода оптимизировали строительство школы на 1550 мест в краснодарском микрорайоне "Любимово".
Национальный проект "Производительность труда" реализуют на Кубани с 2018 года. Для поддержки бизнеса были разработаны такие меры, как финансовое стимулирование и консультация экспертов по работе предприятий. Сегодня в нацпроекте участвуют более 280 кубанских компаний.
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