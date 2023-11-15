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Путин назвал отличительную черту российской избирательной системы - РИА Новости, 15.11.2023
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17:55 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/russia-1909652252.html
Путин назвал отличительную черту российской избирательной системы
Путин назвал отличительную черту российской избирательной системы - РИА Новости, 15.11.2023
Путин назвал отличительную черту российской избирательной системы
Президент РФ Владимир Путин назвал максимальную информационную открытость отличительной чертой избирательной системы РФ. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:55
2023-11-15T17:55
политика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал максимальную информационную открытость отличительной чертой избирательной системы РФ. "За 30 лет в сфере выборов сформирована добротная законодательная нормативная база. Однако наша избирательная система продолжает совершенствоваться и ее отличительной чертой все больше становится максимальная информационная открытость", - сказал он в ходе встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал отличительную черту российской избирательной системы

Путин: избирательную систему РФ отличает максимальная информационная открытость

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал максимальную информационную открытость отличительной чертой избирательной системы РФ.
"За 30 лет в сфере выборов сформирована добротная законодательная нормативная база. Однако наша избирательная система продолжает совершенствоваться и ее отличительной чертой все больше становится максимальная информационная открытость", - сказал он в ходе встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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