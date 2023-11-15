https://ria.ru/20231115/russia-1909652252.html

Путин назвал отличительную черту российской избирательной системы

Путин назвал отличительную черту российской избирательной системы - РИА Новости, 15.11.2023

Путин назвал отличительную черту российской избирательной системы

Президент РФ Владимир Путин назвал максимальную информационную открытость отличительной чертой избирательной системы РФ. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:55

2023-11-15T17:55

2023-11-15T17:55

политика

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал максимальную информационную открытость отличительной чертой избирательной системы РФ. "За 30 лет в сфере выборов сформирована добротная законодательная нормативная база. Однако наша избирательная система продолжает совершенствоваться и ее отличительной чертой все больше становится максимальная информационная открытость", - сказал он в ходе встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

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политика, россия, владимир путин