https://ria.ru/20231115/renovatsii-1909583873.html

Потенциал площадок реновации в Москве достиг почти 10 миллионов "квадратов"

Потенциал площадок реновации в Москве достиг почти 10 миллионов "квадратов" - РИА Новости, 15.11.2023

Потенциал площадок реновации в Москве достиг почти 10 миллионов "квадратов"

Общий градостроительный потенциал всех стартовых площадок, включенных в программу реновации жилого фонда Москвы, достиг почти 10 миллионов квадратных метров,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:49

2023-11-15T13:49

2023-11-15T13:52

андрей бочкарев

развитие

стройкомплекс москвы

животные

москва

программа реновации в москве

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Недвижимость. Общий градостроительный потенциал всех стартовых площадок, включенных в программу реновации жилого фонда Москвы, достиг почти 10 миллионов квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о включении в перечень стартовых площадок программы реновации девяти новых адресов в разных районах города. Теперь в работу включена 601 площадка с общим градостроительным потенциалом порядка 9,8 миллиона квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как отметил заммэра, широкое включение площадок в работу дает строителям возможность организовать волновое переселение в кварталах, а значит, ускорить реализацию самой программы. "Перед нами поставлена задача ускорить реализацию программы, нарастить темпы и объемы строительства. Все необходимые условия для этого созданы, силы и компетенции для этого у нас есть", – заверил Бочкарев. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 279 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20231113/moskva-1909075543.html

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