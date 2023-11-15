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Туристы рассказали, что главное при выборе горнолыжного курорта для отдыха - РИА Новости, 15.11.2023
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Туризм
 
05:04 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/puteshestviya-1909241897.html
Туристы рассказали, что главное при выборе горнолыжного курорта для отдыха
Туристы рассказали, что главное при выборе горнолыжного курорта для отдыха - РИА Новости, 15.11.2023
Туристы рассказали, что главное при выборе горнолыжного курорта для отдыха
Туристы рассказали, какие факторы для них важны при выборе горнолыжного курорта, сообщают СберСтрахование и национальная премия "Горы России". РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T05:04
2023-11-15T05:04
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Туристы рассказали, какие факторы для них важны при выборе горнолыжного курорта, сообщают СберСтрахование и национальная премия "Горы России".Специалисты провели исследование в 37 регионах с населением более 500 тысяч жителей и опросили в каждом из них около 350 респондентов. Можно было выбирать несколько вариантов. Оказалось, что цена — главный фактор при выборе курорта. Так, 29 процентов опрошенных готовы потратить на горнолыжный отпуск до 30 тысяч рублей на туриста, 32 процента увеличивают эту сумму до 50 тысяч, а 17 процентов — до 100 тысяч рублей. Более внушительные средства планируют потратить 11 процентов путешественников.Транспортная доступность курорта крайне важна, сказали 18 процентов любителей активного отдыха. Наличие дополнительных активностей (клубы, сауна) играет роль для 15 процентов опрошенных, а проката снаряжения — для 11 процентов.Сноуборд пользуется большей популярностью, чем лыжи — его предпочитает 61 процент респондентов. Полный комплект снаряжения возят с собой 60 процентов любителей склонов, остальные берут его в аренду.Чтобы снизить риск травмы, 57 процентов горнолыжников и сноубордистов надевают очки или маску, 34 процента — шлем. Другие средства защиты — наколенники, налокотники — практически не используются.Страховку на время отпуска в горах оформляет каждый восьмой турист. С травмами сталкиваются 16 процентов любителей горнолыжного отдыха, при этом трети из них требуется медицинская помощь или госпитализация.
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, горнолыжный спорт
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Горнолыжный спорт
Туристы рассказали, что главное при выборе горнолыжного курорта для отдыха

Туристы назвали цену самым важным фактором при выборе горнолыжного курорта

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"Сноубордистка
Сноубордистка
© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Туристы рассказали, какие факторы для них важны при выборе горнолыжного курорта, сообщают СберСтрахование и национальная премия "Горы России".
Специалисты провели исследование в 37 регионах с населением более 500 тысяч жителей и опросили в каждом из них около 350 респондентов. Можно было выбирать несколько вариантов.
Оказалось, что цена — главный фактор при выборе курорта. Так, 29 процентов опрошенных готовы потратить на горнолыжный отпуск до 30 тысяч рублей на туриста, 32 процента увеличивают эту сумму до 50 тысяч, а 17 процентов — до 100 тысяч рублей. Более внушительные средства планируют потратить 11 процентов путешественников.
Транспортная доступность курорта крайне важна, сказали 18 процентов любителей активного отдыха. Наличие дополнительных активностей (клубы, сауна) играет роль для 15 процентов опрошенных, а проката снаряжения — для 11 процентов.
Сноуборд пользуется большей популярностью, чем лыжи — его предпочитает 61 процент респондентов. Полный комплект снаряжения возят с собой 60 процентов любителей склонов, остальные берут его в аренду.
Чтобы снизить риск травмы, 57 процентов горнолыжников и сноубордистов надевают очки или маску, 34 процента — шлем. Другие средства защиты — наколенники, налокотники — практически не используются.
Страховку на время отпуска в горах оформляет каждый восьмой турист. С травмами сталкиваются 16 процентов любителей горнолыжного отдыха, при этом трети из них требуется медицинская помощь или госпитализация.
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