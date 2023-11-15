https://ria.ru/20231115/puteshestviya-1909241897.html

Туристы рассказали, что главное при выборе горнолыжного курорта для отдыха

Туристы рассказали, что главное при выборе горнолыжного курорта для отдыха - РИА Новости, 15.11.2023

Туристы рассказали, что главное при выборе горнолыжного курорта для отдыха

Туристы рассказали, какие факторы для них важны при выборе горнолыжного курорта, сообщают СберСтрахование и национальная премия "Горы России". РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T05:04

2023-11-15T05:04

2023-11-15T05:04

туризм

туризм

новости - туризм

отдых в россии

горнолыжный спорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907261866_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_28b9bacf52b57cc8e5d331b23a1f647e.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Туристы рассказали, какие факторы для них важны при выборе горнолыжного курорта, сообщают СберСтрахование и национальная премия "Горы России".Специалисты провели исследование в 37 регионах с населением более 500 тысяч жителей и опросили в каждом из них около 350 респондентов. Можно было выбирать несколько вариантов. Оказалось, что цена — главный фактор при выборе курорта. Так, 29 процентов опрошенных готовы потратить на горнолыжный отпуск до 30 тысяч рублей на туриста, 32 процента увеличивают эту сумму до 50 тысяч, а 17 процентов — до 100 тысяч рублей. Более внушительные средства планируют потратить 11 процентов путешественников.Транспортная доступность курорта крайне важна, сказали 18 процентов любителей активного отдыха. Наличие дополнительных активностей (клубы, сауна) играет роль для 15 процентов опрошенных, а проката снаряжения — для 11 процентов.Сноуборд пользуется большей популярностью, чем лыжи — его предпочитает 61 процент респондентов. Полный комплект снаряжения возят с собой 60 процентов любителей склонов, остальные берут его в аренду.Чтобы снизить риск травмы, 57 процентов горнолыжников и сноубордистов надевают очки или маску, 34 процента — шлем. Другие средства защиты — наколенники, налокотники — практически не используются.Страховку на время отпуска в горах оформляет каждый восьмой турист. С травмами сталкиваются 16 процентов любителей горнолыжного отдыха, при этом трети из них требуется медицинская помощь или госпитализация.

https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, отдых в россии, горнолыжный спорт