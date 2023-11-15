https://ria.ru/20231115/produktsiya-1909647771.html

Китайские компании презентовали продукцию главе Татарстана

Китайские компании презентовали продукцию главе Татарстана - РИА Новости, 15.11.2023

Китайские компании презентовали продукцию главе Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с руководством компаний Shenzhen Hynovation Technologies и BYD, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:44

2023-11-15T17:44

2023-11-15T17:44

республика татарстан

китай

шанхай

пекин

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

россия

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КАЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с руководством компаний Shenzhen Hynovation Technologies и BYD, сообщает пресс-служба главы республики. Минниханов в среду находится в Шэньчжэне (Китай), где участвует в Китайской выставке высоких технологий, встречается с руководством провинции, посещает ряд предприятий. "Руководство компании Shenzhen Hynovation Technologies рассказало Рустаму Минниханову о реализуемых проектах. В частности, в транспортной сфере это магистральный тягач и междугородний водородный автобус. Также компания презентовала свою продукцию стационарных электрических резервных электростанций и водородные заправочные станции", - говорится в сообщении. Руководство компании выразило заинтересованность в сотрудничестве с татарстанскими компаниями. Минниханов отметил, что интерес к водородным технологиям очень высок, и республика готова рассмотреть варианты взаимодействия. На производстве компании BYD Минниханову рассказали об особенностях технологий, используемых при производстве аккумуляторов, показали модельный ряд общественного транспорта, который оснащен технологиями BYD. Компания Shenzhen Hynovation Technologies занимается проектированием и производством компонентов топливных элементов, электрохимических генераторов и является председателем Шэньчжэньской ассоциации водородной энергетики и топливных элементов. BYD - китайский конгломерат, который включает в себя производство автомобилей и аккумуляторов и электроники, имеет четыре производственные базы в Шэньчжэне, Сиане, Шанхае и Пекине.

https://ria.ru/20231109/proekty-1908411272.html

https://ria.ru/20231104/tatarstan-1907416555.html

китай

шанхай

пекин

республика татарстан (татарстан)

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китай, шанхай, пекин, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), россия