https://ria.ru/20231115/pogoda-1909510316.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 15.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки, температура до плюс 4 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T08:43
2023-11-15T08:43
2023-11-15T08:43
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки, температура до плюс 4 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью обширного североатлантического циклона с центром над Ямалом. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки в разной фазе. Температура воздуха плюс 2 - плюс 4, по области ноль - плюс 5", - рассказал Тишковец. Он отметил, что ветер ожидается северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 740 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231112/pogoda-1908968692.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду
Тишковец: облачная погода и до 4 градусов тепла ожидается в Москве в среду
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки, температура до плюс 4 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью обширного североатлантического циклона с центром над Ямалом. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки в разной фазе. Температура воздуха плюс 2 - плюс 4, по области ноль - плюс 5", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что ветер ожидается северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 740 миллиметров ртутного столба.
В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима