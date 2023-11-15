https://ria.ru/20231115/pogoda-1909510316.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 15.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки, температура до плюс 4 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T08:43

2023-11-15T08:43

2023-11-15T08:43

общество

москва

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156043/89/1560438981_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c08bda56dad7a2d6e25abf8045d30f58.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки, температура до плюс 4 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью обширного североатлантического циклона с центром над Ямалом. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки в разной фазе. Температура воздуха плюс 2 - плюс 4, по области ноль - плюс 5", - рассказал Тишковец. Он отметил, что ветер ожидается северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231112/pogoda-1908968692.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец