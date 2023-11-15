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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 15.11.2023
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08:43 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/pogoda-1909510316.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 15.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки, температура до плюс 4 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T08:43
2023-11-15T08:43
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки, температура до плюс 4 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью обширного североатлантического циклона с центром над Ямалом. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки в разной фазе. Температура воздуха плюс 2 - плюс 4, по области ноль - плюс 5", - рассказал Тишковец. Он отметил, что ветер ожидается северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду

Тишковец: облачная погода и до 4 градусов тепла ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки, температура до плюс 4 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью обширного североатлантического циклона с центром над Ямалом. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки в разной фазе. Температура воздуха плюс 2 - плюс 4, по области ноль - плюс 5", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что ветер ожидается северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 740 миллиметров ртутного столба.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима
12 ноября, 14:37
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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