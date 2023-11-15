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Иран и Ливан не хотят вовлечения в конфликт вокруг Палестины, заявил Лавров - РИА Новости, 15.11.2023
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13:21 15.11.2023 (обновлено: 13:22 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/palestina-1909574578.html
Иран и Ливан не хотят вовлечения в конфликт вокруг Палестины, заявил Лавров
Иран и Ливан не хотят вовлечения в конфликт вокруг Палестины, заявил Лавров - РИА Новости, 15.11.2023
Иран и Ливан не хотят вовлечения в конфликт вокруг Палестины, заявил Лавров
Тегеран и Бейрут не хотят быть вовлеченными в палестино-израильский конфликт, они не будут участвовать в нем, если не будет провокаций, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:21
2023-11-15T13:22
в мире
израиль
иран
россия
сергей лавров
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тегеран и Бейрут не хотят быть вовлеченными в палестино-израильский конфликт, они не будут участвовать в нем, если не будет провокаций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я считаю, что ни Иран, ни Ливан не хотят какого-либо вовлечения в этот кризис", - приводится в Telegram-канале "RT на русском" заявление министра из интервью телеканалу RT. По его словам, эти страны не станут участвовать в конфликте, если не будет провокаций, несмотря на присутствие "Хезболлах" в Ливане и пропалестинских движений в Иране. "Я не вижу никакого стремления со стороны Ирана или какой-либо другой страны к масштабной войне в регионе. Проблема в том, что, если эта сдержанность будет воспринята как слабость, как зелёный свет: делать всё, что заблагорассудится, в Газе, — это будет большой ошибкой", - добавил Лавров.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, израиль, иран, россия, сергей лавров, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Россия, Сергей Лавров, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран и Ливан не хотят вовлечения в конфликт вокруг Палестины, заявил Лавров

Лавров: Иран и Ливан не вступят в конфликт вокруг Палестины без провокаций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тегеран и Бейрут не хотят быть вовлеченными в палестино-израильский конфликт, они не будут участвовать в нем, если не будет провокаций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что ни Иран, ни Ливан не хотят какого-либо вовлечения в этот кризис", - приводится в Telegram-канале "RT на русском" заявление министра из интервью телеканалу RT. По его словам, эти страны не станут участвовать в конфликте, если не будет провокаций, несмотря на присутствие "Хезболлах" в Ливане и пропалестинских движений в Иране.
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"Я не вижу никакого стремления со стороны Ирана или какой-либо другой страны к масштабной войне в регионе. Проблема в том, что, если эта сдержанность будет воспринята как слабость, как зелёный свет: делать всё, что заблагорассудится, в Газе, — это будет большой ошибкой", - добавил Лавров.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильИранРоссияСергей ЛавровЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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