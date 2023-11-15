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В Рязани нашли оружие, из которого могли убить пристава - РИА Новости, 15.11.2023
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17:44 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/oruzhie-1909647924.html
В Рязани нашли оружие, из которого могли убить пристава
В Рязани нашли оружие, из которого могли убить пристава - РИА Новости, 15.11.2023
В Рязани нашли оружие, из которого могли убить пристава
В Рязани нашли оружие, из которого, предположительно, был убит руководитель отделения судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:44
2023-11-15T17:44
происшествия
рязань
рязанский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Рязани нашли оружие, из которого, предположительно, был убит руководитель отделения судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Калужский был застрелен вечером 1 ноября в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. По подозрению в его совершении задержали жителя Рязани, который пояснил, что причиной послужила личная неприязнь, и преступление не связано со служебной деятельностью погибшего. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. Сам подозреваемый сообщал журналистам, что хотел попугать погибшего, а убивать его не планировал. "В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 15 ноября 2023 года в микрорайоне Недостоево города Рязани обнаружено оружие, из которого, предположительно, был убит потерпевший", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. В ближайшее время будет назначена судебная баллистическая экспертиза и другие экспертные исследования.
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происшествия, рязань, рязанский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязань, Рязанский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Рязани нашли оружие, из которого могли убить пристава

В Рязани нашли оружие, из которого могли убить пристава Калужского

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Рязани нашли оружие, из которого, предположительно, был убит руководитель отделения судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Калужский был застрелен вечером 1 ноября в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. По подозрению в его совершении задержали жителя Рязани, который пояснил, что причиной послужила личная неприязнь, и преступление не связано со служебной деятельностью погибшего.
© Фото : Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской областиСергей Калужский
Сергей Калужский - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Сергей Калужский
Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. Сам подозреваемый сообщал журналистам, что хотел попугать погибшего, а убивать его не планировал.
"В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 15 ноября 2023 года в микрорайоне Недостоево города Рязани обнаружено оружие, из которого, предположительно, был убит потерпевший", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале.
В ближайшее время будет назначена судебная баллистическая экспертиза и другие экспертные исследования.
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