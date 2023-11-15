https://ria.ru/20231115/oruzhie-1909647924.html

В Рязани нашли оружие, из которого могли убить пристава

В Рязани нашли оружие, из которого могли убить пристава - РИА Новости, 15.11.2023

В Рязани нашли оружие, из которого могли убить пристава

В Рязани нашли оружие, из которого, предположительно, был убит руководитель отделения судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:44

2023-11-15T17:44

2023-11-15T17:44

происшествия

рязань

рязанский район

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РЯЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Рязани нашли оружие, из которого, предположительно, был убит руководитель отделения судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Калужский был застрелен вечером 1 ноября в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. По подозрению в его совершении задержали жителя Рязани, который пояснил, что причиной послужила личная неприязнь, и преступление не связано со служебной деятельностью погибшего. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. Сам подозреваемый сообщал журналистам, что хотел попугать погибшего, а убивать его не планировал. "В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 15 ноября 2023 года в микрорайоне Недостоево города Рязани обнаружено оружие, из которого, предположительно, был убит потерпевший", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. В ближайшее время будет назначена судебная баллистическая экспертиза и другие экспертные исследования.

https://ria.ru/20231115/prigovor-1909594996.html

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происшествия, рязань, рязанский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)