https://ria.ru/20231115/oruzhie-1909616757.html

Отправку оружия Израилю поддерживают треть американцев, показал опрос

Отправку оружия Израилю поддерживают треть американцев, показал опрос - РИА Новости, 15.11.2023

Отправку оружия Израилю поддерживают треть американцев, показал опрос

Лишь треть американцев поддерживают отправку США оружия Израилю для военных действий против палестинского движения ХАМАС, при этом за поставку оружия на Украину РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:46

2023-11-15T15:46

2023-11-15T15:46

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Лишь треть американцев поддерживают отправку США оружия Израилю для военных действий против палестинского движения ХАМАС, при этом за поставку оружия на Украину выступают чуть более 40% граждан США, приводит агентство Reuters данные опроса, проведенного совместно с компанией Ipsos. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее заявлял, что США оказывают Израилю военную помощь, ожидая, что она будет использована в соответствии с нормами международного права. "Лишь 31% принявших участие в опросе заявили, что они поддерживают отправку Израилю оружия, между тем 43% выступили против. Остальные респонденты сказали, что не уверены", - пишет Рейтер, отмечая, что наибольшая поддержка отправки оружия Израилю зафиксирована среди республиканцев, в то время как примерно половина демократов выступает против этого. При этом, как отмечает Рейтер, 41% респондентов заявили, что поддерживают отправку оружия на Украину, а 32% высказались против. Агентство подчеркивает, что наибольшая поддержка отправки оружия на Украину наблюдается среди демократов. Около 32% опрошенных, как пишет Рейтер, считают, что США должны поддерживать Израиль в войне против ХАМАС, при этом в аналогичном опросе, проведенном в октябре, эту позицию занимали 41% респондентов. Число тех, кто считает, что Вашингтон должен выступить "нейтральным посредником" в конфликте на Ближнем Востоке увеличилось до 39% по сравнению с 27% в прошлом месяце. "Четыре процента респондентов заявили, что США должны поддержать палестинцев, а 15% - что США вообще не должны быть вовлечены, что соответствует показателям, полученным в прошлом месяце", - отмечает агентство. Подавляющее большинство респондентов (около 68%) согласились с утверждением, что "Израиль должен объявить о прекращении огня и попытаться вести переговоры". Опрос Рейтер/Ipsos проводился в онлайн формате по всей стране, в нем приняли участие 1006 взрослых американцев. Погрешность результатов составляет около четырех процентных пунктов. Опрос проводился 13-14 ноября. Белый дом в конце октября направил в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды администрация США рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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в мире, украина, сша, израиль, сергей лавров, нато, хамас, джон кирби