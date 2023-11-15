https://ria.ru/20231115/obstrel-1909577810.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.11.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 16 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:30

2023-11-15T13:30

2023-11-15T13:30

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 12.30 по 12.55 выпустили в общей сложности еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка. Куйбышевский район находится на западе Донецка, Кировский - на юго-западе, а Петровский - на его западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, исписпользующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231115/rossiya-1909571721.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, сцкк, донецкая народная республика