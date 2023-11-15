https://ria.ru/20231115/moskva-1909590837.html
Столичные власти оценили турпоток в Москву
Столичные власти оценили турпоток в Москву - РИА Новости, 15.11.2023
Столичные власти оценили турпоток в Москву
Поток отечественных и зарубежных туристов в Москву в 2023 году будет, как минимум, не меньше показателей прежних лет, этому, в частности, способствует... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:41
2023-11-15T15:41
2023-11-15T18:45
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ТАШКЕНТ, 15 ноя – РИА Новости. Поток отечественных и зарубежных туристов в Москву в 2023 году будет, как минимум, не меньше показателей прежних лет, этому, в частности, способствует проводимая на ВДНХ выставка "Россия", заявил журналистам председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.В Ташкенте в среду открылась 28-я международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути"."Возможно, именно выставка "Россия" станет одним из значимых факторов, которые позволят говорить, что в этом году у нас количество туристов, которые приехали в Москву, будет, как минимум, не меньше, чем в прошлые годы", - сказал Козлов на полях ярмарки, отвечая на вопрос о динамике турпотока в 2023 году.По его данным, уникальная по своему масштабу выставка "Россия" привлекает большое количество туристов не только из регионов России, но и из-за рубежа.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Она продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция
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новости - туризм, туризм, туристы, москва, вднх, ташкент, россия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Москва, ВДНХ, Ташкент, Россия
Столичные власти оценили турпоток в Москву
Власти: поток туристов в Москву в 2023 году будет не меньше, чем в прошлые годы
ТАШКЕНТ, 15 ноя – РИА Новости. Поток отечественных и зарубежных туристов в Москву в 2023 году будет, как минимум, не меньше показателей прежних лет, этому, в частности, способствует проводимая на ВДНХ выставка "Россия", заявил журналистам председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.
В Ташкенте
в среду открылась 28-я международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути".
"Возможно, именно выставка "Россия" станет одним из значимых факторов, которые позволят говорить, что в этом году у нас количество туристов, которые приехали в Москву, будет, как минимум, не меньше, чем в прошлые годы", - сказал Козлов на полях ярмарки, отвечая на вопрос о динамике турпотока в 2023 году.
По его данным, уникальная по своему масштабу выставка "Россия" привлекает большое количество туристов не только из регионов России
, но и из-за рубежа.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Она продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция
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