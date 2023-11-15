https://ria.ru/20231115/moskva-1909590837.html

Столичные власти оценили турпоток в Москву

Столичные власти оценили турпоток в Москву - РИА Новости, 15.11.2023

Столичные власти оценили турпоток в Москву

Поток отечественных и зарубежных туристов в Москву в 2023 году будет, как минимум, не меньше показателей прежних лет, этому, в частности, способствует... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:41

2023-11-15T15:41

2023-11-15T18:45

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

москва

вднх

ташкент

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871609845_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_97dc5a0cdfa7a4621185a0787902595d.jpg

ТАШКЕНТ, 15 ноя – РИА Новости. Поток отечественных и зарубежных туристов в Москву в 2023 году будет, как минимум, не меньше показателей прежних лет, этому, в частности, способствует проводимая на ВДНХ выставка "Россия", заявил журналистам председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.В Ташкенте в среду открылась 28-я международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути"."Возможно, именно выставка "Россия" станет одним из значимых факторов, которые позволят говорить, что в этом году у нас количество туристов, которые приехали в Москву, будет, как минимум, не меньше, чем в прошлые годы", - сказал Козлов на полях ярмарки, отвечая на вопрос о динамике турпотока в 2023 году.По его данным, уникальная по своему масштабу выставка "Россия" привлекает большое количество туристов не только из регионов России, но и из-за рубежа.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Она продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция

https://ria.ru/20231108/turisty-1908077373.html

москва

ташкент

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, москва, вднх, ташкент, россия