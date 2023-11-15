https://ria.ru/20231115/moldaviya-1909588038.html

Оппозиция считает, что Молдавия не готова к переговорам о вступлении в ЕС

Оппозиция считает, что Молдавия не готова к переговорам о вступлении в ЕС - РИА Новости, 15.11.2023

Оппозиция считает, что Молдавия не готова к переговорам о вступлении в ЕС

Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" со ссылкой на юридических экспертов заявила в своем Telegram-канале, что республика не готова к началу переговоров о... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:05

2023-11-15T14:05

2023-11-15T14:05

в мире

молдавия

евросоюз

еврокомиссия

майя санду

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" со ссылкой на юридических экспертов заявила в своем Telegram-канале, что республика не готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "Юридические эксперты справедливо сомневаются в готовности власти к началу переговоров о вступлении Молдавии в ЕС из-за невыполнения необходимых обязательств, особенно в сфере правосудия. Несмотря на заявленную приверженность европейским ценностям, власть показывает успехи лишь в протокольных мероприятиях, зарубежных визитах, крепких рукопожатиях и организации банкетов. А по факту - не сделано ни-че-го!", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии "Шанс". Оппозиция обращает внимание на то, что посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс не дал ясных сроков начала переговоров, подчеркнув необходимость посмотреть, что еще можно сделать до марта. "Власть выполнила лишь выгодную для себя часть условий вступления в Евросоюз. И заявления Майи Санду о "строительстве Европы дома" остаются лишь пустыми декларациями", - отметили представители политсилы. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20231114/evrosoyuz-1909442076.html

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

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в мире, молдавия, евросоюз, еврокомиссия, майя санду