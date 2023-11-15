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Оппозиция считает, что Молдавия не готова к переговорам о вступлении в ЕС - РИА Новости, 15.11.2023
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14:05 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/moldaviya-1909588038.html
Оппозиция считает, что Молдавия не готова к переговорам о вступлении в ЕС
Оппозиция считает, что Молдавия не готова к переговорам о вступлении в ЕС - РИА Новости, 15.11.2023
Оппозиция считает, что Молдавия не готова к переговорам о вступлении в ЕС
Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" со ссылкой на юридических экспертов заявила в своем Telegram-канале, что республика не готова к началу переговоров о... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:05
2023-11-15T14:05
в мире
молдавия
евросоюз
еврокомиссия
майя санду
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" со ссылкой на юридических экспертов заявила в своем Telegram-канале, что республика не готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "Юридические эксперты справедливо сомневаются в готовности власти к началу переговоров о вступлении Молдавии в ЕС из-за невыполнения необходимых обязательств, особенно в сфере правосудия. Несмотря на заявленную приверженность европейским ценностям, власть показывает успехи лишь в протокольных мероприятиях, зарубежных визитах, крепких рукопожатиях и организации банкетов. А по факту - не сделано ни-че-го!", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии "Шанс". Оппозиция обращает внимание на то, что посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс не дал ясных сроков начала переговоров, подчеркнув необходимость посмотреть, что еще можно сделать до марта. "Власть выполнила лишь выгодную для себя часть условий вступления в Евросоюз. И заявления Майи Санду о "строительстве Европы дома" остаются лишь пустыми декларациями", - отметили представители политсилы. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20231114/evrosoyuz-1909442076.html
https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html
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в мире, молдавия, евросоюз, еврокомиссия, майя санду
В мире, Молдавия, Евросоюз, Еврокомиссия, Майя Санду
Оппозиция считает, что Молдавия не готова к переговорам о вступлении в ЕС

Партия "Шанс" заявила о неготовности Молдавии к переговорам о вступлении в ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шанс" со ссылкой на юридических экспертов заявила в своем Telegram-канале, что республика не готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.
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Эксперт считает, что нынешние Молдавия и Украина никогда не вступят в ЕС
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"Юридические эксперты справедливо сомневаются в готовности власти к началу переговоров о вступлении Молдавии в ЕС из-за невыполнения необходимых обязательств, особенно в сфере правосудия. Несмотря на заявленную приверженность европейским ценностям, власть показывает успехи лишь в протокольных мероприятиях, зарубежных визитах, крепких рукопожатиях и организации банкетов. А по факту - не сделано ни-че-го!", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии "Шанс".
Оппозиция обращает внимание на то, что посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс не дал ясных сроков начала переговоров, подчеркнув необходимость посмотреть, что еще можно сделать до марта.
"Власть выполнила лишь выгодную для себя часть условий вступления в Евросоюз. И заявления Майи Санду о "строительстве Европы дома" остаются лишь пустыми декларациями", - отметили представители политсилы.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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В миреМолдавияЕвросоюзЕврокомиссияМайя Санду
 
 
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