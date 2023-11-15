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В США самолет вынужденно вернулся в аэропорт из-за разбушевавшейся лошади - РИА Новости, 15.11.2023
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18:11 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/loshad-1909662329.html
В США самолет вынужденно вернулся в аэропорт из-за разбушевавшейся лошади
В США самолет вынужденно вернулся в аэропорт из-за разбушевавшейся лошади - РИА Новости, 15.11.2023
В США самолет вынужденно вернулся в аэропорт из-за разбушевавшейся лошади
Грузовой самолет, вылетевший из Нью-Йорка в Бельгию, был вынужден вернуться в аэропорт из-за лошади, которая вырывалась из своего стойла на борту, сообщает... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:11
2023-11-15T18:11
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Грузовой самолет, вылетевший из Нью-Йорка в Бельгию, был вынужден вернуться в аэропорт из-за лошади, которая вырывалась из своего стойла на борту, сообщает телеканал ABC News. "Мы грузовой самолет с живым животным, лошадью, на борту. Лошадь смогла сбежать из своего стойла. Нет проблем с полетом, но нам нужно вернуться в Нью-Йорк, поскольку нам не удается усмирить лошадь", - приводит телеканал слова пилота грузового самолета Boeing 747 в ходе его переговоров с диспетчером. Согласно телеканалу, пилот запросил у диспетчера прислать ветеринара в аэропорт для помощи с усмирением животного. Отмечается, что инцидент произошел через полчаса после взлета, самолет поднялся на высоту более 9,4 тысячи метров. Как указывает телеканал, самолет был вынужден сбросить около 20 тонн топлива над Атлантическим океаном, чтобы безопасно приземлиться в аэропорту Нью-Йорка. Через некоторое время после инцидента самолет вновь вылетел из Нью-Йорка и позднее благополучно прибыл в аэропорт бельгийского города Льеж, указывает телеканал.
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в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
В США самолет вынужденно вернулся в аэропорт из-за разбушевавшейся лошади

В США самолет вернулся в аэропорт из-за вырвавшейся из стойла на борту лошади

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовой самолет
Грузовой самолет - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовой самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Грузовой самолет, вылетевший из Нью-Йорка в Бельгию, был вынужден вернуться в аэропорт из-за лошади, которая вырывалась из своего стойла на борту, сообщает телеканал ABC News.
"Мы грузовой самолет с живым животным, лошадью, на борту. Лошадь смогла сбежать из своего стойла. Нет проблем с полетом, но нам нужно вернуться в Нью-Йорк, поскольку нам не удается усмирить лошадь", - приводит телеканал слова пилота грузового самолета Boeing 747 в ходе его переговоров с диспетчером.
Согласно телеканалу, пилот запросил у диспетчера прислать ветеринара в аэропорт для помощи с усмирением животного.
Отмечается, что инцидент произошел через полчаса после взлета, самолет поднялся на высоту более 9,4 тысячи метров. Как указывает телеканал, самолет был вынужден сбросить около 20 тонн топлива над Атлантическим океаном, чтобы безопасно приземлиться в аэропорту Нью-Йорка.
Через некоторое время после инцидента самолет вновь вылетел из Нью-Йорка и позднее благополучно прибыл в аэропорт бельгийского города Льеж, указывает телеканал.
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