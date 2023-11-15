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Лавров заявил, что США могут хотеть еще большего кризиса на Ближнем Востоке
Лавров заявил, что США могут хотеть еще большего кризиса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.11.2023
Лавров заявил, что США могут хотеть еще большего кризиса на Ближнем Востоке
Люди, которые разрабатывают сценарии выхода палестино-израильского конфликта в секторе Газа за пределы региона, хотят спровоцировать еще больший кризис,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:27
2023-11-15T13:27
2023-11-15T13:29
общество
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей лавров
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Люди, которые разрабатывают сценарии выхода палестино-израильского конфликта в секторе Газа за пределы региона, хотят спровоцировать еще больший кризис, возможно, это то, чего хотят США, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью."Мне кажется, люди, которые разрабатывают подобные сценарии, на самом деле хотят спровоцировать ещё больший кризис. Возможно, это то, чего хотят американцы", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.
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общество, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров, россия
Общество, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров, Россия
Лавров заявил, что США могут хотеть еще большего кризиса на Ближнем Востоке
Лавров: США возможно хотят выхода кризиса в секторе Газа за пределы региона