https://ria.ru/20231115/kndr-1909488836.html
КНДР разработала новый тип двигателя для ракет, пишут СМИ
КНДР разработала новый тип двигателя для ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2023
КНДР разработала новый тип двигателя для ракет, пишут СМИ
КНДР разработала новый тип твердотопливного двигателя большой тяги для баллистических ракет средней дальности, передает южнокорейское агентство Рёнхап. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T00:42
2023-11-15T00:42
2023-11-15T00:42
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. КНДР разработала новый тип твердотопливного двигателя большой тяги для баллистических ракет средней дальности, передает южнокорейское агентство Рёнхап. "Северная Корея заявляет, что разработала новый тип твердотопливного двигателя большой тяги для баллистической ракеты средней дальности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230928/kndr-1899077385.html
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кндр (северная корея), в мире
КНДР (Северная Корея), В мире
КНДР разработала новый тип двигателя для ракет, пишут СМИ
Рёнхап: КНДР разработала новый тип твердотопливного двигателя для ракет