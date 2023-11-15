https://ria.ru/20231115/gumanitarnaya_pomosch-1909570425.html

Шесть тонн гуманитарного груза отправилось из Королева в зону СВО

Шесть тонн гуманитарного груза отправилось из Королева в зону СВО - РИА Новости, 15.11.2023

Шесть тонн гуманитарного груза отправилось из Королева в зону СВО

Автомобили с шестью тоннами гуманитарного груза отправили из подмосковного Королева в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:07

2023-11-15T13:07

2023-11-15T13:07

королев

гуманитарная помощь

сво

белгородская область

армия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Автомобили с шестью тоннами гуманитарного груза отправили из подмосковного Королева в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Для бойцов собрали все самое необходимое: продукты, теплые вещи, а также необходимые инструменты для ремонта техники, планшеты для работы с квадрокоптерами, метеостанцию и другое важное оборудование. Сбор гумпомощи для военнослужащих в Королеве проводится постоянно при поддержке главы города Игоря Трифонова. В работе принимают активное участие волонтеры, представители местного отделения партии "Единая Россия", управляющие компании, предприниматели города и неравнодушные жители, а также городской благотворительный фонд "Окно в мир". Из Королева грузовики отправились под Белгородскую область, где сейчас находятся подмосковные военнослужащие.

https://ria.ru/20231109/korolev-1908431414.html

королев

белгородская область

московская область (подмосковье)

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королев, гуманитарная помощь, сво, белгородская область, армия, московская область (подмосковье)