https://ria.ru/20231115/gumanitarnaya_pomosch-1909570425.html
Шесть тонн гуманитарного груза отправилось из Королева в зону СВО
Шесть тонн гуманитарного груза отправилось из Королева в зону СВО - РИА Новости, 15.11.2023
Шесть тонн гуманитарного груза отправилось из Королева в зону СВО
Автомобили с шестью тоннами гуманитарного груза отправили из подмосковного Королева в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:07
2023-11-15T13:07
2023-11-15T13:07
королев
гуманитарная помощь
сво
белгородская область
армия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Автомобили с шестью тоннами гуманитарного груза отправили из подмосковного Королева в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Для бойцов собрали все самое необходимое: продукты, теплые вещи, а также необходимые инструменты для ремонта техники, планшеты для работы с квадрокоптерами, метеостанцию и другое важное оборудование. Сбор гумпомощи для военнослужащих в Королеве проводится постоянно при поддержке главы города Игоря Трифонова. В работе принимают активное участие волонтеры, представители местного отделения партии "Единая Россия", управляющие компании, предприниматели города и неравнодушные жители, а также городской благотворительный фонд "Окно в мир". Из Королева грузовики отправились под Белгородскую область, где сейчас находятся подмосковные военнослужащие.
https://ria.ru/20231109/korolev-1908431414.html
королев
белгородская область
московская область (подмосковье)
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королев, гуманитарная помощь, сво, белгородская область, армия, московская область (подмосковье)
Королев, Гуманитарная помощь, СВО, Белгородская область, Армия, Московская область (Подмосковье)