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В Подмосковье операторы системы-112 помогли сотням заблудившихся грибников - РИА Новости, 15.11.2023
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Новости Подмосковья
 
16:49 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/gribniki-1909633767.html
В Подмосковье операторы системы-112 помогли сотням заблудившихся грибников
В Подмосковье операторы системы-112 помогли сотням заблудившихся грибников - РИА Новости, 15.11.2023
В Подмосковье операторы системы-112 помогли сотням заблудившихся грибников
Более двух тысяч заблудившихся в лесах Московской области грибников нашлись благодаря помощи операторов Системы-112. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:49
2023-11-15T16:49
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более двух тысяч заблудившихся в лесах Московской области грибников нашлись благодаря помощи операторов Системы-112. Об этом сообщил телеканал "360".Попавшие в такую ситуацию люди могут позвонить по номеру "112", после чего оператор определит местоположение. Он также сориентируетпотерявшегося, где находится ближайший населенный пункт, или свяжет с сотрудниками лесничества.Отмечается, что в сложных экстренных ситуациях специалисты отправят к заблудившемуся добровольные поисковые отряды или малую авиацию.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье операторы системы-112 помогли сотням заблудившихся грибников

© РИА Новости / Константин ЧалабовПожилые люди собирают грибы в лесу
Пожилые люди собирают грибы в лесу - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более двух тысяч заблудившихся в лесах Московской области грибников нашлись благодаря помощи операторов Системы-112. Об этом сообщил телеканал "360".
Попавшие в такую ситуацию люди могут позвонить по номеру "112", после чего оператор определит местоположение. Он также сориентируетпотерявшегося, где находится ближайший населенный пункт, или свяжет с сотрудниками лесничества.
Отмечается, что в сложных экстренных ситуациях специалисты отправят к заблудившемуся добровольные поисковые отряды или малую авиацию.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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