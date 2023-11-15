https://ria.ru/20231115/gribniki-1909633767.html

В Подмосковье операторы системы-112 помогли сотням заблудившихся грибников

В Подмосковье операторы системы-112 помогли сотням заблудившихся грибников - РИА Новости, 15.11.2023

В Подмосковье операторы системы-112 помогли сотням заблудившихся грибников

Более двух тысяч заблудившихся в лесах Московской области грибников нашлись благодаря помощи операторов Системы-112. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:49

2023-11-15T16:49

2023-11-15T16:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более двух тысяч заблудившихся в лесах Московской области грибников нашлись благодаря помощи операторов Системы-112. Об этом сообщил телеканал "360".Попавшие в такую ситуацию люди могут позвонить по номеру "112", после чего оператор определит местоположение. Он также сориентируетпотерявшегося, где находится ближайший населенный пункт, или свяжет с сотрудниками лесничества.Отмечается, что в сложных экстренных ситуациях специалисты отправят к заблудившемуся добровольные поисковые отряды или малую авиацию.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)