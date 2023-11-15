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В Подмосковье операторы системы-112 помогли сотням заблудившихся грибников
В Подмосковье операторы системы-112 помогли сотням заблудившихся грибников - РИА Новости, 15.11.2023
В Подмосковье операторы системы-112 помогли сотням заблудившихся грибников
Более двух тысяч заблудившихся в лесах Московской области грибников нашлись благодаря помощи операторов Системы-112. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:49
2023-11-15T16:49
2023-11-15T16:49
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более двух тысяч заблудившихся в лесах Московской области грибников нашлись благодаря помощи операторов Системы-112. Об этом сообщил телеканал "360".Попавшие в такую ситуацию люди могут позвонить по номеру "112", после чего оператор определит местоположение. Он также сориентируетпотерявшегося, где находится ближайший населенный пункт, или свяжет с сотрудниками лесничества.Отмечается, что в сложных экстренных ситуациях специалисты отправят к заблудившемуся добровольные поисковые отряды или малую авиацию.
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