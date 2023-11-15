https://ria.ru/20231115/gaza-1909642959.html

Россия разделяет позицию Лиги арабских государств по Газе, заявила Захарова

Россия разделяет позицию Лиги арабских государств по Газе, заявила Захарова - РИА Новости, 15.11.2023

Россия разделяет позицию Лиги арабских государств по Газе, заявила Захарова

Позиция Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по вопросам урегулирования ситуации в секторе Газа совпадает с российскими... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:24

2023-11-15T17:24

2023-11-15T17:24

в мире

израиль

россия

саудовская аравия

мария захарова

лига арабских государств

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Позиция Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по вопросам урегулирования ситуации в секторе Газа совпадает с российскими подходами в этом вопросе, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. В субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли два внеочередных саммита с участием лидеров ЛАГ и ОИС для координации позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа. Проект итогового заявления саммитов содержит требование ко всем странам прекратить поставки оружия в Израиль, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники. "Ввиду сложившейся в секторе Газа катастрофической ситуации приоритетный характер сохраняет задача скорейшего прекращения боевых действий, обеспечение гуманитарного содействия всем нуждающимся. В связи с этим мы отмечаем усилия стран-членов ЛАГ и ОИС", - сказала Захарова на брифинге. "Они собрались 11 ноября в Эр-Рияде на совместный саммит, по итогам было принято заявление о необходимости прекращения огня, снятия блокады, оказания помощи населению сектора Газа. Эта позиция совпадает с нашими принципиальными подходами", - отметила официальный представитель МИД РФ. Как сообщила Захарова, российская сторона готова к дальнейшей плотной координации со странами ЛАГ и ОИС "в интересах деэскалации обстановки в зоне конфликта и ее переводу в плоскость поиска комплексного политико-дипломатического урегулирования в соответствии с известной международно-правовой основой". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

израиль

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, саудовская аравия, мария захарова, лига арабских государств, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году