https://ria.ru/20231115/gaza-1909524927.html

Встреча министров обороны стран АСЕАН началась с призыва к миру в Палестине

Встреча министров обороны стран АСЕАН началась с призыва к миру в Палестине - РИА Новости, 15.11.2023

Встреча министров обороны стран АСЕАН началась с призыва к миру в Палестине

Министры обороны стран Юго-Восточной Азии встретились в Индонезии для обсуждения региональных и глобальных вопросов, мероприятие началось со вступительной речи... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:18

2023-11-15T10:18

2023-11-15T10:18

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министры обороны стран Юго-Восточной Азии встретились в Индонезии для обсуждения региональных и глобальных вопросов, мероприятие началось со вступительной речи главы минобороны Индонезии Прабово Субианто с призывом к мире в Палестине, сообщает портал Vivo. По его данным, Субианто подчеркнул, что индонезийское правительство "поддерживает независимость Палестины", призвав к немедленному прекращению гуманитарной трагедии в Газе, а также к поощрению безопасных маршрутов для распределения гуманитарной помощи. "Мы считаем своим моральным долгом действовать таким образом, и мы призываем все страны занять такую ​​же позицию, чтобы облегчить страдания палестинского народа, который был вынужден покинуть свои дома в течение длительного времени. Кризис, происходящий в других частях мира также напоминает нам, насколько важно, чтобы АСЕАН оставалась единой и бдительной", - заявил министр обороны Индонезии на церемонии открытия мероприятия в Джакарте. По словам Субиаето, встреча глав минобороны АСЕАН играет очень важную роль в преодолении проблем безопасности посредством конструктивного диалога, обмена идеями и установления партнерских отношений на принципах взаимного доверия, прозрачности и сотрудничества. "Эта встреча также может стать катализатором достижения результатов, которые можно реализовать", - подчеркнул министр обороны. Ежегодная встреча министров проходит на фоне обострения напряженности в спорных водах Южно-Китайского моря, где Китай обвиняется в агрессии против Филиппин, которые пользуются поддержкой США и стремятся укрепить свои военные связи с Японией. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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в мире, израиль, индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин, хамас, оон