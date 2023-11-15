https://ria.ru/20231115/gaza-1909521881.html

Грузовики ООН с помощью для Газы дозаправят на КПП Рафах, заявили в Израиле

Грузовики ООН с помощью для Газы дозаправят на КПП Рафах, заявили в Израиле - РИА Новости, 15.11.2023

Грузовики ООН с помощью для Газы дозаправят на КПП Рафах, заявили в Израиле

Грузовики ООН с гуманитарной помощью для сектора Газа по запросу США будут дозаправлены на контрольно-пропускном пункте "Рафах" в среду, сообщил в соцсети X... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:02

2023-11-15T10:02

2023-11-15T10:03

в мире

израиль

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Грузовики ООН с гуманитарной помощью для сектора Газа по запросу США будут дозаправлены на контрольно-пропускном пункте "Рафах" в среду, сообщил в соцсети X офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при Минобороны. "Грузовики ООН, перевозящие гуманитарную помощь с КПП "Рафах" на юг сектора Газа, будут дозаправлены сегодня (в среду) на КПП", - говорится в сообщении COGAT.В сообщении уточняется, что это произойдет по запросу администрации США по согласованию с соответствующими органами безопасности. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Израиль одобрил поставку 24 тысяч литров дизельного топлива для грузовиков, участвующих в операциях ООН в Газе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа