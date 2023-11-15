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ЦАХАЛ заявил о "точечной" операции в крупнейшем медцентре сектора Газа - РИА Новости, 15.11.2023
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03:12 15.11.2023 (обновлено: 09:41 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/gaza-1909495932.html
ЦАХАЛ заявил о "точечной" операции в крупнейшем медцентре сектора Газа
ЦАХАЛ заявил о "точечной" операции в крупнейшем медцентре сектора Газа - РИА Новости, 15.11.2023
ЦАХАЛ заявил о "точечной" операции в крупнейшем медцентре сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "точечную" операцию в медцентре "Аль-Шифа" в секторе Газа, сообщается в Telegram-канале военных. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T03:12
2023-11-15T09:41
в мире
израиль
палестина
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "точечную" операцию в медцентре "Аль-Шифа" в секторе Газа, сообщается в Telegram-канале военных.&quot;Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы Армии обороны Израиля проводят точечную и целенаправленную операцию против ХАМАС в отдельном районе в больнице &quot;Аль-Шифа&quot;, — говорится в заявлении.Там также утверждается, что Израиль "находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе", которым военные стремятся не навредить.В сообщении также подчеркивается, что ЦАХАЛ содействовал "широкомасштабной эвакуации" больницы и поддерживал регулярный диалог с руководством больницы.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о его полной блокаде: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231115/peregovory-1909487663.html
израиль
палестина
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в мире, израиль, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о "точечной" операции в крупнейшем медцентре сектора Газа

Армия Израиля проводит точечную операцию в больнице "Аш-Шифа" в Газе

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "точечную" операцию в медцентре "Аль-Шифа" в секторе Газа, сообщается в Telegram-канале военных.
«

"Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы Армии обороны Израиля проводят точечную и целенаправленную операцию против ХАМАС в отдельном районе в больнице "Аль-Шифа", — говорится в заявлении.

Там также утверждается, что Израиль "находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе", которым военные стремятся не навредить.
В сообщении также подчеркивается, что ЦАХАЛ содействовал "широкомасштабной эвакуации" больницы и поддерживал регулярный диалог с руководством больницы.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Израиль и ХАМАС достигли прогресса в переговорах по заложникам, пишут СМИ
00:18

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о его полной блокаде: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
В миреИзраильПалестинаСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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