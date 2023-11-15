https://ria.ru/20231115/gaza-1909495932.html

ЦАХАЛ заявил о "точечной" операции в крупнейшем медцентре сектора Газа

ЦАХАЛ заявил о "точечной" операции в крупнейшем медцентре сектора Газа - РИА Новости, 15.11.2023

ЦАХАЛ заявил о "точечной" операции в крупнейшем медцентре сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "точечную" операцию в медцентре "Аль-Шифа" в секторе Газа, сообщается в Telegram-канале военных. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T03:12

2023-11-15T03:12

2023-11-15T09:41

в мире

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палестина

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "точечную" операцию в медцентре "Аль-Шифа" в секторе Газа, сообщается в Telegram-канале военных."Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы Армии обороны Израиля проводят точечную и целенаправленную операцию против ХАМАС в отдельном районе в больнице "Аль-Шифа", — говорится в заявлении.Там также утверждается, что Израиль "находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе", которым военные стремятся не навредить.В сообщении также подчеркивается, что ЦАХАЛ содействовал "широкомасштабной эвакуации" больницы и поддерживал регулярный диалог с руководством больницы.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о его полной блокаде: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231115/peregovory-1909487663.html

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в мире, израиль, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас