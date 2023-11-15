https://ria.ru/20231115/evakuatsiya-1909659991.html

Источник сообщил об отмене спецборта МЧС для эвакуации россиян из Газы

Источник сообщил об отмене спецборта МЧС для эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 15.11.2023

Источник сообщил об отмене спецборта МЧС для эвакуации россиян из Газы

Третий спецборт МЧС РФ, на котором планировалась эвакуация россиян из сектора Газа, в среду не вылетит из Каира, рейс отменен, сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:04

2023-11-15T18:04

2023-11-15T18:04

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 15 ноя - РИА Новости. Третий спецборт МЧС РФ, на котором планировалась эвакуация россиян из сектора Газа, в среду не вылетит из Каира, рейс отменен, сообщил РИА Новости местный источник."Рейс не состоится. По уточненной информации, вылет из Каира третьего транспортного самолета Ил-76 МЧС РФ не состоится из-за ожидаемой новой группы российских граждан из сектора Газа", - сказал источник.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году