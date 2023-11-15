https://ria.ru/20231115/dtp-1909603142.html

В Ростовской области после ДТП госпитализировали четырех человек

В Ростовской области после ДТП госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 15.11.2023

В Ростовской области после ДТП госпитализировали четырех человек

После ДТП с микроавтобусом в Неклиновском районе Ростовской области госпитализированы четыре человека, всего осмотрены 11 человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:57

2023-11-15T14:57

2023-11-15T14:57

происшествия

ростовская область

неклиновский район

таганрог

гибдд мвд рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. После ДТП с микроавтобусом в Неклиновском районе Ростовской области госпитализированы четыре человека, всего осмотрены 11 человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона. Авария произошла в среду утром на втором километре автодороги "Таганрог - Беглица". По предварительным данным ГИБДД, водитель Ford Transit "не выполнил требования дорожного знака "движение прямо" и столкнулся с автомобилем Lada Vesta, который ехал в попутном направлении и выполнял обгон. Сообщалось, что за медпомощью обратились девять человек. "В результате ДТП на трассе "Таганрог - Беглица" в Ростовской области в БСМП Таганрога было осмотрено 11 человек. Четверо пострадавших на данный момент госпитализированы в лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что их состояние оценивается как средней степени тяжести. "Остальным оказана специализированная скорая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение", - добавил он.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

ростовская область

неклиновский район

таганрог

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происшествия, ростовская область, неклиновский район, таганрог, гибдд мвд рф