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В Ростовской области после ДТП госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 15.11.2023
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14:57 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/dtp-1909603142.html
В Ростовской области после ДТП госпитализировали четырех человек
В Ростовской области после ДТП госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 15.11.2023
В Ростовской области после ДТП госпитализировали четырех человек
После ДТП с микроавтобусом в Неклиновском районе Ростовской области госпитализированы четыре человека, всего осмотрены 11 человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:57
2023-11-15T14:57
происшествия
ростовская область
неклиновский район
таганрог
гибдд мвд рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. После ДТП с микроавтобусом в Неклиновском районе Ростовской области госпитализированы четыре человека, всего осмотрены 11 человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона. Авария произошла в среду утром на втором километре автодороги "Таганрог - Беглица". По предварительным данным ГИБДД, водитель Ford Transit "не выполнил требования дорожного знака "движение прямо" и столкнулся с автомобилем Lada Vesta, который ехал в попутном направлении и выполнял обгон. Сообщалось, что за медпомощью обратились девять человек. "В результате ДТП на трассе "Таганрог - Беглица" в Ростовской области в БСМП Таганрога было осмотрено 11 человек. Четверо пострадавших на данный момент госпитализированы в лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что их состояние оценивается как средней степени тяжести. "Остальным оказана специализированная скорая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение", - добавил он.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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ростовская область
неклиновский район
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происшествия, ростовская область, неклиновский район, таганрог, гибдд мвд рф
Происшествия, Ростовская область, Неклиновский район, Таганрог, ГИБДД МВД РФ
В Ростовской области после ДТП госпитализировали четырех человек

В Ростовской области после ДТП с автобусом госпитализировали четырех человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. После ДТП с микроавтобусом в Неклиновском районе Ростовской области госпитализированы четыре человека, всего осмотрены 11 человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Авария произошла в среду утром на втором километре автодороги "Таганрог - Беглица". По предварительным данным ГИБДД, водитель Ford Transit "не выполнил требования дорожного знака "движение прямо" и столкнулся с автомобилем Lada Vesta, который ехал в попутном направлении и выполнял обгон. Сообщалось, что за медпомощью обратились девять человек.
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"В результате ДТП на трассе "Таганрог - Беглица" в Ростовской области в БСМП Таганрога было осмотрено 11 человек. Четверо пострадавших на данный момент госпитализированы в лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что их состояние оценивается как средней степени тяжести.
"Остальным оказана специализированная скорая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение", - добавил он.
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ПроисшествияРостовская областьНеклиновский районТаганрогГИБДД МВД РФ
 
 
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