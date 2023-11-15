https://ria.ru/20231115/avtodoroga-1909577243.html

Бочкарев: автодорогу к станции Санино построят в 2026 году

Бочкарев: автодорогу к станции Санино построят в 2026 году - РИА Новости, 15.11.2023

Бочкарев: автодорогу к станции Санино построят в 2026 году

Завершено проектирование автомобильной дороги, которая обеспечит подъезд к станции Санино железной дороги Киевского направления и запущенной недавно четвертой... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:29

2023-11-15T13:29

2023-11-15T13:29

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

автомобильные дороги

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Недвижимость. Завершено проектирование автомобильной дороги, которая обеспечит подъезд к станции Санино железной дороги Киевского направления и запущенной недавно четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4), сдать ее должны в 2026 году, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Строительство новой дороги к железнодорожной станции Санино повысит ее доступность сразу для нескольких населенных пунктов. Дорога подойдет к станции с двух сторон - от Боровского и от Зайцевского шоссе. По проекту дороги получено положительное заключение экспертизы, строительство начнется в начале 2024 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Бочкарев уточнил, что протяженность дороги составит около 3,5 километров, со стороны Зайцевского шоссе она дотянется до поселка Кокошкино Новомосковского административного округа. Заместитель мэра добавил, что в рамках проекта также будет оборудована дополнительная полоса на Зайцевском шоссе для организации левого поворота на новую автодорогу. Кроме того, будет построено здание конечной станции общественного транспорта, отстойно-разворотная площадка возле железнодорожной платформы и перехватывающая автомобильная парковка.

https://ria.ru/20231114/moskva-1909299222.html

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андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, автомобильные дороги, московские центральные диаметры (мцд)