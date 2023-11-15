https://ria.ru/20231115/asfalt-1909607257.html
В Херсонской области запустили собственное производство асфальта
В Херсонской области запустили собственное производство асфальта - РИА Новости, 15.11.2023
В Херсонской области запустили собственное производство асфальта
В Херсонской области запустили в работу три асфальтобетонных завода, наладив собственное производство, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:10
2023-11-15T15:10
2023-11-15T15:10
общество
херсонская область
запорожье
россия
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. В Херсонской области запустили в работу три асфальтобетонных завода, наладив собственное производство, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram. "Еще недавно в области даже не было своего производства асфальта. Приходилось возить его из Крыма и Запорожья. И это серьезно сдерживало темпы ремонта дорог. На сегодня у нас запущено уже три асфальто-бетонных завода", - написал Алексеенко.По его словам, сегодня на выделенные правительством России средства ремонтируется 31,5 километра подхода к Скадовску, больше 30 километров подходов к мостам и сами мосты через каналы от Чаплынки до Каланчака. "Одновременно в Скадовске ремонтируем 11 главных улиц, в Каланчаке - 5. Причем ремонт комплексный - с тротуарами и остановками. Сделать 80% дорог области нормативными - а значит безопасными и качественными - сумасшедшая по сложности задача. Но в таком темпе работ мы сможем решить ее всего за 2 года", - подчеркнул глава правительства.
https://ria.ru/20231114/lechenie-1909350876.html
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общество, херсонская область , запорожье, россия, андрей алексеенко
Общество, Херсонская область , Запорожье, Россия, Андрей Алексеенко
В Херсонской области запустили собственное производство асфальта
Алексеенко: в Херсонской области запустили три асфальтобетонных завода