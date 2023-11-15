https://ria.ru/20231115/aes-1909505935.html

Четыре блока АЭС "Пакш" смогут проработать 70 лет, заявили в руководстве

Четыре блока АЭС "Пакш" смогут проработать 70 лет, заявили в руководстве - РИА Новости, 15.11.2023

Четыре блока АЭС "Пакш" смогут проработать 70 лет, заявили в руководстве

Срок работы четырех блоков АЭС "Пакш" может быть продлен до 2050-х годов, заявил РИА Новости руководитель кабинета генерального директора станции Пал Ковач. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T07:37

2023-11-15T07:37

2023-11-15T07:37

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БУДАПЕШТ, 15 ноя - РИА Новости. Срок работы четырех блоков АЭС "Пакш" может быть продлен до 2050-х годов, заявил РИА Новости руководитель кабинета генерального директора станции Пал Ковач. По его словам, изначально срок эксплуатации блоков был определен в 30 лет. Анализом возможности продления срока эксплуатации блоков начали заниматься в 1990-х годах, в результате чего было принято решение о начале работ по продлению эксплуатации на 20 лет. "Все необходимые организационные, технические, лицензионные работы были успешно проведены и все четыре блока в период с 2012 по 2017 год получили разрешение еще на 20 лет работы. Благодаря тому, что, с одной стороны, при проектировании были заложены значительные коэффициенты запаса, а с другой стороны, тому, что во время эксплуатации оборудование получило меньше нагрузок - например, благодаря тому, что было меньше аварийных срабатываний, чем закладывалось в проекте, - эту программу удалось осуществить без значительных модификаций и замены оборудования", - сказал Ковач. В настоящее время началась работа с целью продления срока службы блоков до середины 2050-х годов, сообщил он. "Для этого надо проделать огромную работу, например, определить объем необходимых реконструкций. В ходе эксплуатации собрана обширная техническая информация о состоянии и характеристиках систем и компонентов атомной электростанции. На основании имеющихся результатов можно ожидать, что не будет необходимости менять наиболее важное с точки зрения ядерной безопасности оборудование, такое как реакторы и парогенераторы, и что возможность эксплуатации АЭС в течение 70 лет, скорее всего, будет подтверждена", - отметил собеседник агентства. Ковач также сообщил, что на основании всей подготовительной работы решение о продлении срока службы блоков окончательно должно быть принято венгерским Национальным агентством по атомной энергии. В декабре 2022 года парламент Венгрии одобрил законопроект о продлении сроков эксплуатации четырех действующих энергоблоков АЭС "Пакш". Четыре блока мощностью 500 мегаватт были построены в период с 1982 по 1987 год, а 30-летний срок эксплуатации был продлен на 20 лет между 2012 и 2017 годами, поэтому в период с 2032 по 2037 год их пришлось бы отключить. Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20231114/paksh2-1909346962.html

https://ria.ru/20231113/izotop-1909039838.html

https://ria.ru/20231114/sotrudnichestvo-1909412232.html

https://ria.ru/20231109/rosatom-1908378126.html

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в мире, венгрия, россия, будапешт, алексей лихачев, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2"