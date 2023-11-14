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В Херсонской области установили первую тысячу российских дорожных знаков - РИА Новости, 14.11.2023
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09:53 14.11.2023 (обновлено: 10:24 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/znaki-1909292660.html
В Херсонской области установили первую тысячу российских дорожных знаков
В Херсонской области установили первую тысячу российских дорожных знаков - РИА Новости, 14.11.2023
В Херсонской области установили первую тысячу российских дорожных знаков
Первую тысячу дорожных знаков на русском языке для обозначения населенных пунктов установили на дорогах в Херсонской области, сообщил глава правительства... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:53
2023-11-14T10:24
общество
херсонская область
россия
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Первую тысячу дорожных знаков на русском языке для обозначения населенных пунктов установили на дорогах в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram. &quot;Начали наводить порядок и с организацией движения. На херсонских трассах и улицах населенных пунктов установили первую тысячу новых дорожных знаков. Это географические указатели на русском языке и разные виды знаков, управляющих движением&quot;, - написал Алексеенко.Дорожные знаки, написал Алексеенко, это не только вопрос удобства для водителей и эстетичности современной автотрассы, а в первую очередь безопасность движения. Помимо установки знаков, на данный момент в области по государственным программам при поддержке правительства России начат ремонт и благоустройство дорог, обочин, тротуаров и остановок, отметил он.
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херсонская область
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общество, херсонская область , россия, андрей алексеенко
Общество, Херсонская область , Россия, Андрей Алексеенко
В Херсонской области установили первую тысячу российских дорожных знаков

Алексеенко: в Херсонской области установили тысячу дорожных знаков на русском

© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramУстановка дорожного знака на русском языке для обозначения населенного пункта Ивановка в Херсонской области
Установка дорожного знака на русском языке для обозначения населенного пункта Ивановка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
Установка дорожного знака на русском языке для обозначения населенного пункта Ивановка в Херсонской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Первую тысячу дорожных знаков на русском языке для обозначения населенных пунктов установили на дорогах в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram.
«

"Начали наводить порядок и с организацией движения. На херсонских трассах и улицах населенных пунктов установили первую тысячу новых дорожных знаков. Это географические указатели на русском языке и разные виды знаков, управляющих движением", - написал Алексеенко.

Дорожные знаки, написал Алексеенко, это не только вопрос удобства для водителей и эстетичности современной автотрассы, а в первую очередь безопасность движения. Помимо установки знаков, на данный момент в области по государственным программам при поддержке правительства России начат ремонт и благоустройство дорог, обочин, тротуаров и остановок, отметил он.
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ОбществоХерсонская областьРоссияАндрей Алексеенко
 
 
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