https://ria.ru/20231114/znaki-1909292660.html
В Херсонской области установили первую тысячу российских дорожных знаков
В Херсонской области установили первую тысячу российских дорожных знаков - РИА Новости, 14.11.2023
В Херсонской области установили первую тысячу российских дорожных знаков
Первую тысячу дорожных знаков на русском языке для обозначения населенных пунктов установили на дорогах в Херсонской области, сообщил глава правительства... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:53
2023-11-14T09:53
2023-11-14T10:24
общество
херсонская область
россия
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Первую тысячу дорожных знаков на русском языке для обозначения населенных пунктов установили на дорогах в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram. "Начали наводить порядок и с организацией движения. На херсонских трассах и улицах населенных пунктов установили первую тысячу новых дорожных знаков. Это географические указатели на русском языке и разные виды знаков, управляющих движением", - написал Алексеенко.Дорожные знаки, написал Алексеенко, это не только вопрос удобства для водителей и эстетичности современной автотрассы, а в первую очередь безопасность движения. Помимо установки знаков, на данный момент в области по государственным программам при поддержке правительства России начат ремонт и благоустройство дорог, обочин, тротуаров и остановок, отметил он.
https://ria.ru/20231111/mariupol-1908846982.html
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общество, херсонская область , россия, андрей алексеенко
Общество, Херсонская область , Россия, Андрей Алексеенко
В Херсонской области установили первую тысячу российских дорожных знаков
Алексеенко: в Херсонской области установили тысячу дорожных знаков на русском