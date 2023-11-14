https://ria.ru/20231114/vsu-1909430792.html
Министр обороны Украины назвал причины удара по 128-й бригаде ВСУ
Министр обороны Украины назвал причины удара по 128-й бригаде ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
Министр обороны Украины назвал причины удара по 128-й бригаде ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские военные в Запорожской области, по которым в первые дни ноября был нанесен ракетный удар,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:59
2023-11-14T17:59
2023-11-14T17:59
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские военные в Запорожской области, по которым в первые дни ноября был нанесен ракетный удар, проигнорировали практически все меры безопасности. Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинские военные источники сообщила, что 3 ноября в указанном регионе погибли несколько высокопоставленных офицеров ВСУ. Причиной стал ракетный удар ВС РФ, нанесенный во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады. По словам источников, на церемонию собрались около 100 человек на открытой площадке. "Там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей. В это время в небе был российский беспилотник-разведчик... На месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было", - написал Умеров на своей странице в соцсети. Он также отметил, что командирам названного подразделения было известно о появлении разведывательного дрона в их районе, однако это обстоятельство было проигнорировано. Об ударе по военным из 128-й бригады ВСУ в Запорожской области сообщил 5 ноября Владимир Зеленский. По информации украинского издания "Страна", речь идет о событиях 3 ноября, во время торжественного построения украинских военных. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в результате погибли свыше 50 украинских солдат и офицеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Министр обороны Украины назвал причины удара по 128-й бригаде ВСУ
Умеров: попавшая под удар 128-я бригада ВСУ проигнорировала все меры маскировки
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские военные в Запорожской области, по которым в первые дни ноября был нанесен ракетный удар, проигнорировали практически все меры безопасности.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинские военные источники сообщила, что 3 ноября в указанном регионе погибли несколько высокопоставленных офицеров ВСУ. Причиной стал ракетный удар ВС РФ, нанесенный во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады. По словам источников, на церемонию собрались около 100 человек на открытой площадке.
"Там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей. В это время в небе был российский беспилотник-разведчик... На месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было", - написал Умеров на своей странице в соцсети. Он также отметил, что командирам названного подразделения было известно о появлении разведывательного дрона в их районе, однако это обстоятельство было проигнорировано.
Об ударе по военным из 128-й бригады ВСУ в Запорожской области сообщил 5 ноября Владимир Зеленский
. По информации украинского издания "Страна", речь идет о событиях 3 ноября, во время торжественного построения украинских военных. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
сообщил РИА Новости, что в результате погибли свыше 50 украинских солдат и офицеров.
Минобороны назвало потери украинских войск на Южнодонецком направлении