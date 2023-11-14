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Министр обороны Украины назвал причины удара по 128-й бригаде ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/vsu-1909430792.html
Министр обороны Украины назвал причины удара по 128-й бригаде ВСУ
Министр обороны Украины назвал причины удара по 128-й бригаде ВСУ - РИА Новости, 14.11.2023
Министр обороны Украины назвал причины удара по 128-й бригаде ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские военные в Запорожской области, по которым в первые дни ноября был нанесен ракетный удар,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:59
2023-11-14T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рустем умеров
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские военные в Запорожской области, по которым в первые дни ноября был нанесен ракетный удар, проигнорировали практически все меры безопасности. Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинские военные источники сообщила, что 3 ноября в указанном регионе погибли несколько высокопоставленных офицеров ВСУ. Причиной стал ракетный удар ВС РФ, нанесенный во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады. По словам источников, на церемонию собрались около 100 человек на открытой площадке. "Там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей. В это время в небе был российский беспилотник-разведчик... На месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было", - написал Умеров на своей странице в соцсети. Он также отметил, что командирам названного подразделения было известно о появлении разведывательного дрона в их районе, однако это обстоятельство было проигнорировано. Об ударе по военным из 128-й бригады ВСУ в Запорожской области сообщил 5 ноября Владимир Зеленский. По информации украинского издания "Страна", речь идет о событиях 3 ноября, во время торжественного построения украинских военных. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в результате погибли свыше 50 украинских солдат и офицеров.
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в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Министр обороны Украины назвал причины удара по 128-й бригаде ВСУ

Умеров: попавшая под удар 128-я бригада ВСУ проигнорировала все меры маскировки

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские военные в Запорожской области, по которым в первые дни ноября был нанесен ракетный удар, проигнорировали практически все меры безопасности.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинские военные источники сообщила, что 3 ноября в указанном регионе погибли несколько высокопоставленных офицеров ВСУ. Причиной стал ракетный удар ВС РФ, нанесенный во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады. По словам источников, на церемонию собрались около 100 человек на открытой площадке.
"Там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей. В это время в небе был российский беспилотник-разведчик... На месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было", - написал Умеров на своей странице в соцсети. Он также отметил, что командирам названного подразделения было известно о появлении разведывательного дрона в их районе, однако это обстоятельство было проигнорировано.
Об ударе по военным из 128-й бригады ВСУ в Запорожской области сообщил 5 ноября Владимир Зеленский. По информации украинского издания "Страна", речь идет о событиях 3 ноября, во время торжественного построения украинских военных. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в результате погибли свыше 50 украинских солдат и офицеров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРустем УмеровВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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