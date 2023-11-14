https://ria.ru/20231114/vrachi-1909469551.html

Группа из 15 сотрудников "Врачей без границ" въехала в Газу через Египет

Группа из 15 сотрудников "Врачей без границ" въехала в Газу через Египет - РИА Новости, 14.11.2023

Группа из 15 сотрудников "Врачей без границ" въехала в Газу через Египет

Группа из 15 иностранных и местных сотрудников "Врачей без границ" (MSF) прибыла в Газу через КПП "Рафах" в Египте, чтобы помочь населению и врачам на месте,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T21:06

2023-11-14T21:06

2023-11-14T21:17

египет

врачи без границ

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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ЖЕНЕВА, 14 ноя – РИА Новости. Группа из 15 иностранных и местных сотрудников "Врачей без границ" (MSF) прибыла в Газу через КПП "Рафах" в Египте, чтобы помочь населению и врачам на месте, заявила организация в соцсети X."Команда MSF из 15 международных и национальных сотрудников въехала в Газу из Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Они будут работать на поддержку медицинского и хирургического потенциала в секторе Газа, где инфраструктура здравоохранения разрушена, а медики совершенно измотаны", - сказано в сообщении.Организация уточняет, что они будут базироваться в южной части сектора Газа до тех пор, пока прекращение огня не позволит им безопасно прийти на помощь всем жителям анклава."Мы делаем все, что в наших силах, чтобы облегчить страдания в этой катастрофической ситуации. Мы настаиваем на нашем призыве к прекращению огня как на обязательном условии прекращения кровавой бойни и предоставления помощи тем, кто в ней нуждается", - цитирует пресс-служба координатор MSF Кристоф Гарнье."Врачи без границ" добавляют, что доставка гуманитарной помощи на север сектора остается чрезвычайно сложной и опасной из-за отсутствия безопасности и непредсказуемости бомбардировок и наземных боевых действий.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.По данным медиа-офиса правительства палестинского анклава, озвученным во вторник, число погибших жителей сектора Газа в результате израильских ударов превысило 11,5 тысяч, более 29 тысяч получили ранения.Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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египет, врачи без границ, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, оон