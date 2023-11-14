https://ria.ru/20231114/ukraina-1909431780.html

Депутат Рады предложил освободить волонтеров от призыва на фронт

Депутат Рады предложил освободить волонтеров от призыва на фронт - РИА Новости, 14.11.2023

Депутат Рады предложил освободить волонтеров от призыва на фронт

Законопроект, предлагающий отсрочку от мобилизации мужчинам призывного возраста, занимающимся волонтерской деятельностью, зарегистрирован в Верховной раде... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:03

2023-11-14T18:03

2023-11-14T18:06

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Законопроект, предлагающий отсрочку от мобилизации мужчинам призывного возраста, занимающимся волонтерской деятельностью, зарегистрирован в Верховной раде Украины. Автором законопроекта №10251 является депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу. "Принятие проекта закона Украины… позволит оптимизировать действия в особый период и будет способствовать стабильности и росту активности граждан в волонтерской деятельности, а также сведет к нулю или к минимуму некоторые коррупционные риски, которые имеют место быть, в частности, в отношениях между представителями ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки – ред.) и волонтерами", - говорится в тексте пояснительной записки к документу, опубликованном на сайте Рады. Аргументируя необходимость принятия законопроекта, его автор указал, что волонтеры играют важную роль в обеспечении военных подразделений всем необходимым. Мазурашу предлагает предоставить отсрочку от мобилизации тем гражданам, которые работают не менее чем на 0,75 ставки или занимаются предпринимательской деятельностью и не имеют налоговых долгов; официально занимаются волонтерской деятельностью – входят в реестр волонтеров, имеют удостоверение волонтера утвержденного образца; имеют подтверждающие документы, которые в текущем или в предыдущем месяце осуществляли волонтерскую деятельность. Ранее Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий отсрочку от мобилизации сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909415616.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины