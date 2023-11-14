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В Донецке рассказали, кто ответит за махинации США с помощью Украине - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:57 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909395432.html
В Донецке рассказали, кто ответит за махинации США с помощью Украине
В Донецке рассказали, кто ответит за махинации США с помощью Украине - РИА Новости, 14.11.2023
В Донецке рассказали, кто ответит за махинации США с помощью Украине
Советник главы ДНР Ян Гагин считает, что даже в случае доказанности махинаций в США в рамках оказываемой финансовой помощи Украине, "сидеть" за это будет... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:57
2023-11-14T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
ян гагин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин считает, что даже в случае доказанности махинаций в США в рамках оказываемой финансовой помощи Украине, "сидеть" за это будет Владимир Зеленский. Так он прокомментировал РИА Новости статью в журнале The American Conservative, авторы которой задались вопросом относительно действительного объема оказываемой материальной помощи Украине. "Издание подсчитало, что ежемесячно правительство Соединенных Штатов тратило на войну на Украине около 1-1,5 миллиарда долларов. Вышло более 111 миллиардов долларов - сумма вполне себе приличная. Дело в том, что само издание упрекает Джо Бойдена и его кабинет в том, что не вся сумма дошла до Украины. По из подсчетам, более 37 миллиардов долларов было похищено. Так вот, я думаю, американцы сами разберутся у себя дома и накажут кого надо", - отметил Гагин. Что касается Владимира Зеленского, Гагин считает, что именно он понесет наказание в этом контексте - как человек, который "подписывает все платежки". "Просто подписывает не глядя платежки о том, что он получал все суммы в полном объеме. Так вот, я думаю, что после разбирательства в Америке накажут кого следует, Джо Байден вряд ли заметит вообще это расследование и его результаты, потому что он человек пожилой, у него деменция. А вот сидеть как раз будет Зеленский", - считает Гагин. Белый дом ранее запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение. Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное ранее компанией Gallup. А американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что в приоритете США должно быть в первую очередь решение проблем страны, а не поддержка Украины.
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909352817.html
https://ria.ru/20231114/ssha-1909281326.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, ян гагин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке рассказали, кто ответит за махинации США с помощью Украине

Гагин: даже если махинации США с помощью Украине докажут, сидеть будет Зеленский

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин считает, что даже в случае доказанности махинаций в США в рамках оказываемой финансовой помощи Украине, "сидеть" за это будет Владимир Зеленский.
Так он прокомментировал РИА Новости статью в журнале The American Conservative, авторы которой задались вопросом относительно действительного объема оказываемой материальной помощи Украине.
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"Издание подсчитало, что ежемесячно правительство Соединенных Штатов тратило на войну на Украине около 1-1,5 миллиарда долларов. Вышло более 111 миллиардов долларов - сумма вполне себе приличная. Дело в том, что само издание упрекает Джо Бойдена и его кабинет в том, что не вся сумма дошла до Украины. По из подсчетам, более 37 миллиардов долларов было похищено. Так вот, я думаю, американцы сами разберутся у себя дома и накажут кого надо", - отметил Гагин.
Что касается Владимира Зеленского, Гагин считает, что именно он понесет наказание в этом контексте - как человек, который "подписывает все платежки". "Просто подписывает не глядя платежки о том, что он получал все суммы в полном объеме. Так вот, я думаю, что после разбирательства в Америке накажут кого следует, Джо Байден вряд ли заметит вообще это расследование и его результаты, потому что он человек пожилой, у него деменция. А вот сидеть как раз будет Зеленский", - считает Гагин.
Белый дом ранее запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.
Более 40% американцев придерживаются мнения, согласно которому США делают слишком много для Украины, свидетельствует исследование, проведенное ранее компанией Gallup. А американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что в приоритете США должно быть в первую очередь решение проблем страны, а не поддержка Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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