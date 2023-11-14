https://ria.ru/20231114/ukraina-1909351648.html

На Украине заявили, что американская DFC выделила ей 400 миллионов долларов

На Украине заявили, что американская DFC выделила ей 400 миллионов долларов - РИА Новости, 14.11.2023

На Украине заявили, что американская DFC выделила ей 400 миллионов долларов

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) выделила Украине 400 миллионов долларов на реализацию ряда проектов, из них 250... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:31

2023-11-14T13:31

2023-11-14T13:31

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) выделила Украине 400 миллионов долларов на реализацию ряда проектов, из них 250 миллионов долларов были направлены на поддержку украинских птицеводов и производителей зерна, сообщили во вторник в Telegram министерства экономики Украины. "В настоящее время DFC проявляет интерес к финансированию и страхованию в ключевых секторах экономики, в частности, проектов в сфере энергетики. DFC уже поддержала ряд проектов на Украине на сумму 400 миллионов долларов. В частности, было выделено 250 миллионов долларов для поддержки усилий украинских птицеводов и производителей зерна", - говорится в сообщении.По словам министра экономики страны Юлии Свириденко, корпорация планирует направить на Украину спецпредставителя, чтобы ускорить получение страхования инвесторами. "Надеемся, что намерение корпорации мобилизовать 1 миллиард долларов инвестиций на Украину очень скоро приведет к реализации новых проектов, в том числе стороной которых могут быть государственные компании", - приводит слова Свириденко пресс-служба министерства. По данным ведомства, DFC объявила о заключении двух отдельных соглашений на общую сумму 60 миллионов долларов с украинскими банками для устойчивой поддержки малого и среднего бизнеса путем облегчения их доступа к финансированию. Кроме прочего, корпорация выделила 50 миллионов долларов для Глобальной программы финансирования торговли Международной финансовой корпорации (IFC), которая расширила доступ украинских банков к финансированию международной торговли. По данным минэкономики Украины, DFC также объявила, что предоставляет 25 миллионов долларов на страхование от политических рисков для некоммерческого центра Superhumans Center, работающего в сфере протезирования и реабилитации раненых. В январе этого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) намерена "мобилизовать" до одного миллиарда долларов на поддержку украинской экономики.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

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в мире, украина, денис шмыгаль