На Украине заявили, что американская DFC выделила ей 400 миллионов долларов
Минэкономики Украины: американская корпорация DFC предоставит 400 млн долларов
© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) выделила Украине 400 миллионов долларов на реализацию ряда проектов, из них 250 миллионов долларов были направлены на поддержку украинских птицеводов и производителей зерна, сообщили во вторник в Telegram министерства экономики Украины.
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"В настоящее время DFC проявляет интерес к финансированию и страхованию в ключевых секторах экономики, в частности, проектов в сфере энергетики. DFC уже поддержала ряд проектов на Украине на сумму 400 миллионов долларов. В частности, было выделено 250 миллионов долларов для поддержки усилий украинских птицеводов и производителей зерна", - говорится в сообщении.
По словам министра экономики страны Юлии Свириденко, корпорация планирует направить на Украину спецпредставителя, чтобы ускорить получение страхования инвесторами. "Надеемся, что намерение корпорации мобилизовать 1 миллиард долларов инвестиций на Украину очень скоро приведет к реализации новых проектов, в том числе стороной которых могут быть государственные компании", - приводит слова Свириденко пресс-служба министерства.
По данным ведомства, DFC объявила о заключении двух отдельных соглашений на общую сумму 60 миллионов долларов с украинскими банками для устойчивой поддержки малого и среднего бизнеса путем облегчения их доступа к финансированию. Кроме прочего, корпорация выделила 50 миллионов долларов для Глобальной программы финансирования торговли Международной финансовой корпорации (IFC), которая расширила доступ украинских банков к финансированию международной торговли. По данным минэкономики Украины, DFC также объявила, что предоставляет 25 миллионов долларов на страхование от политических рисков для некоммерческого центра Superhumans Center, работающего в сфере протезирования и реабилитации раненых.
В январе этого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) намерена "мобилизовать" до одного миллиарда долларов на поддержку украинской экономики.