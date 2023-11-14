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Путин поручил выделить средства на развитие туризма в нацпарках ДФО - РИА Новости, 14.11.2023
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Туризм
 
17:59 14.11.2023 (обновлено: 18:11 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/turizm-1909430696.html
Путин поручил выделить средства на развитие туризма в нацпарках ДФО
Путин поручил выделить средства на развитие туризма в нацпарках ДФО - РИА Новости, 14.11.2023
Путин поручил выделить средства на развитие туризма в нацпарках ДФО
Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2024 году дополнительные средства на создание и развитие туристической инфраструктуры в национальных парках в РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:59
2023-11-14T18:11
туризм
новости - туризм
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2024 году дополнительные средства на создание и развитие туристической инфраструктуры в национальных парках в ДФО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить выделение в 2024 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на создание и развитие туристической инфраструктуры в национальных парках, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа", - говорится в поручении.Доклад необходимо представить до 31 декабря 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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новости - туризм, владимир путин, михаил мишустин, россия
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Путин поручил выделить средства на развитие туризма в нацпарках ДФО

Путин поручил выделить средства на развитие туринфраструктуры в нацпарках в ДФО

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2024 году дополнительные средства на создание и развитие туристической инфраструктуры в национальных парках в ДФО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить выделение в 2024 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на создание и развитие туристической инфраструктуры в национальных парках, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа", - говорится в поручении.
Доклад необходимо представить до 31 декабря 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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