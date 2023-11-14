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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.11.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T03:54
2023-11-14T03:54
2023-11-14T03:54
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ивано-франковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога звучит в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы РФ
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях западной Украины объявили воздушную тревогу