https://ria.ru/20231114/teplosnabzhenie-1909341065.html

Первый этап модернизации системы теплоснабжения выполнили в Химках

Первый этап модернизации системы теплоснабжения выполнили в Химках - РИА Новости, 14.11.2023

Первый этап модернизации системы теплоснабжения выполнили в Химках

К предстоящему зимнему сезону в Химках выполнили первый этап модернизации системы теплоснабжения, заменив более четырех километров трубопровода, сообщает... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:49

2023-11-14T12:49

2023-11-14T12:49

московская область (подмосковье)

химки

теплоснабжение

жкх

московская областная дума

отопление

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. К предстоящему зимнему сезону в Химках выполнили первый этап модернизации системы теплоснабжения, заменив более четырех километров трубопровода, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В Московской областной думе состоялась открытая трибуна по вопросу теплоснабжения под руководством председателя регионального парламента Игоря Брынцалова. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин выступил с докладом в ходе конференции и рассказал о состоянии системы теплоснабжения в муниципалитете и программе модернизации теплосети. "В нашем округе к центральному отоплению подключены 1435 многоквартирных домов. Инфраструктура теплового хозяйства насчитывает 17 котельных, 99 центральных тепловых пунктов (ЦТП – ред.) и более 450 километров трубопровода, по которому тепло и горячее водоснабжение поступают в дома. В прошлом году мы столкнулись с острой проблемой - перебоями в теплоснабжении. Главная причина - изношенность сетей и оборудования в тепловых пунктах. Для комплексного обновления коммуникаций при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и министерства энергетики региона разработали трехлетнюю программу по модернизации всей системы теплоснабжения Химок", - отметил Волошин, которого цитирует пресс-служба. К новому отопительному сезону в округе выполнили первый этап программы - заменили 15 участков трубопровода протяженностью более четырех километров, обновили 13 котельных и 88 тепловых пунктов. Локально отремонтировали более 100 километров сети. Глава Химок отметил, что там, где провели модернизацию, новых прорывов нет. Отопление и горячее водоснабжение подаются в полном объеме - без отключений. Как говорится в сообщении, на оставшейся, старой части теплосети, возникают утечки. С октября в Химках уже устранили почти 240 прорывов на трубопроводе, развоздушили инженерные коммуникации почти в 500 многоквартирных домах и заменили более 50 насосов и запорных арматур на сетях и в ЦТП. Также в округе дополнительно переложили еще более двух километра труб, что позволило восстановить бесперебойную подачу отопления и горячего водоснабжения в 786 домах. Дмитрий Волошин отметил, что для проведения восстановительных работ на сетях в округе увеличили число ремонтных бригад с восьми до 18, а также количество спецтехники до 57 единиц. Кроме того, управляющие компании вывели на линию 43 бригады слесарей, которые регулируют параметры отопления внутри домов. Все специалисты переведены в круглосуточный режим работы. По поручению главы округа также создан оперативный штаб по вопросам теплоснабжения в составе сотрудников администрации, управления ЖКХ, специалистов ТСК "Мосэнерго" и управляющих компаний. Они контролируют и координируют работу аварийных бригад, проводят встречи с жителями на проблемных адресах, мониторят обращения химчан на горячую линию и в социальных сетях. "Мы знаем и понимаем, с какими трудностями сталкиваются наши жители, когда происходят прорывы. Прикладываем максимум усилий для того, чтобы исправить ситуацию. Более того, работу в подобном режиме продолжим весь отопительный период", - подчеркнул Волошин.

https://ria.ru/20231110/khimki-1908731446.html

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московская область (подмосковье), химки, теплоснабжение, жкх, московская областная дума, отопление