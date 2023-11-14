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Московское предприятие разработало спецпитание для юных спортсменов - РИА Новости, 14.11.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/spetspitanie-1909283653.html
Московское предприятие разработало спецпитание для юных спортсменов
Московское предприятие разработало спецпитание для юных спортсменов - РИА Новости, 14.11.2023
Московское предприятие разработало спецпитание для юных спортсменов
Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" создала спортивные напитки для школьников, юных спортсменов и взрослых, которые испытывают... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:13
2023-11-14T10:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" создала спортивные напитки для школьников, юных спортсменов и взрослых, которые испытывают повышенные силовые нагрузки, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.Он назвал продукцию данного предприятия наукоемкой и высокотехнологичной."Компания располагает современным производством, которое соответствует отраслевым международным стандартам, а также собственной научной базой. Рецептура нового продукта разработана совместно с ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", и по заключению экспертов ведомства новинка может быть рекомендована в качестве специализированного напитка для юных спортсменов в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что новая продукция создана в виде молочного коктейля, содержит минимум жира и достаточно протеинов. Пилотная партия находится на апробации в Федеральном медико-биологическом агентстве России. Употреблять продукт следует в соответствии с программой, которая разработана для отдельных видов спорта.В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что сотрудники данного предприятия свыше 25 лет разрабатывают и выпускают диетическое и спортивное питания, но впервые ими была создана линейка продуктов для подростков. По его словам, не существует официально подтвержденных аналогов данной линейки на российском рынке. Специалисты одобрили применение продукции с одиннадцати лет.Как заявил производитель, свидетельство о государственной регистрации получено на каждый продукт. В состав всех продуктов линейки входят натуральные ингредиенты. Серийное производство начнется уже в этом месяце.В пресс-службе департамента напомнили, что особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны, превышает 275 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Овчинский сообщил, что московская компания, которая производит натуральные сладости без добавления сахара, занялась производством килограммовых плиток шоколада.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Московское предприятие разработало спецпитание для юных спортсменов

© Фото : Пресс-служба ДИППСотрудник компании "Технополис Москва", которая создала спортивные напитки для школьников, юных спортсменов и взрослых
Сотрудник компании Технополис Москва, которая создала спортивные напитки для школьников, юных спортсменов и взрослых - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Сотрудник компании "Технополис Москва", которая создала спортивные напитки для школьников, юных спортсменов и взрослых
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" создала спортивные напитки для школьников, юных спортсменов и взрослых, которые испытывают повышенные силовые нагрузки, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.
Он назвал продукцию данного предприятия наукоемкой и высокотехнологичной.
«
"Компания располагает современным производством, которое соответствует отраслевым международным стандартам, а также собственной научной базой. Рецептура нового продукта разработана совместно с ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", и по заключению экспертов ведомства новинка может быть рекомендована в качестве специализированного напитка для юных спортсменов в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.
Там отметили, что новая продукция создана в виде молочного коктейля, содержит минимум жира и достаточно протеинов. Пилотная партия находится на апробации в Федеральном медико-биологическом агентстве России. Употреблять продукт следует в соответствии с программой, которая разработана для отдельных видов спорта.
В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что сотрудники данного предприятия свыше 25 лет разрабатывают и выпускают диетическое и спортивное питания, но впервые ими была создана линейка продуктов для подростков. По его словам, не существует официально подтвержденных аналогов данной линейки на российском рынке. Специалисты одобрили применение продукции с одиннадцати лет.
Как заявил производитель, свидетельство о государственной регистрации получено на каждый продукт. В состав всех продуктов линейки входят натуральные ингредиенты. Серийное производство начнется уже в этом месяце.
В пресс-службе департамента напомнили, что особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны, превышает 275 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Ранее Овчинский сообщил, что московская компания, которая производит натуральные сладости без добавления сахара, занялась производством килограммовых плиток шоколада.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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