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Спецоперация, 14 ноября: Запад назвал сроки окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 14.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 14.11.2023 (обновлено: 22:02 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909472873.html
Спецоперация, 14 ноября: Запад назвал сроки окончания конфликта на Украине
Спецоперация, 14 ноября: Запад назвал сроки окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 14.11.2023
Спецоперация, 14 ноября: Запад назвал сроки окончания конфликта на Украине
О снижении активности ВСУ, ходе спецоперации, мнении Запада о сроках конфликта на Украине и предотвращенном теракте — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T21:45
2023-11-14T22:02
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей аксенов (политик)
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
челябинск
в мире
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. О снижении активности ВСУ, ходе спецоперации, мнении Запада о сроках конфликта на Украине и предотвращенном теракте — в материале РИА Новости.ВСУ стали менее активныАктивность украинских войск в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении значительно снизилась, сообщил РИА Новости командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук". "На нашем направлении все максимально спокойно, FPV-дронов стало меньше, артударов, соответственно, тоже. ВСУ стараются максимально маленькие точки поражать, но безуспешно", — сказал собеседник агентства. По его словам, противник произвел ротацию, на место 37-й бригады ВСУ, которая ушла на доукомплектацию, пришли мобилизованные."Единственная весомая попытка что-либо сделать противником — это был выезд на старую закрытую огневую позицию танка, но мы его заметили еще на подходе к этой позиции, сумели вовремя по нему отработать", — добавил артиллерист. Боец добавил, что в ответ танк противника ничего не сделал, и ему пришлось ретироваться вглубь обороны.Конфликт на Украине может продлиться до 2028 годаСреди западных чиновников все популярнее прогноз, что конфликт на Украине продлится еще пять лет, пишет журнал Economist. Ни Москва, ни Киев не готовы на уступки, констатировало британское издание.Как заявляли в Минобороны США, украинский кризис может длиться в течение следующих трех лет.Предотвращенный терактВ Челябинске предотвратили теракт. Как сообщило региональное УФСБ, задержанный — "сторонник идеологии украинской националистической организации". Он собирался совершить террористический акт на одном из административных объектов города. Для этого он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт. Когда именно его поймали, не уточняется, но указано, что фигуранта уже поместили в СИЗО.Крым встретит Новый год без концертовМассовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в Крыму не запланированы из-за вопросов безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. При этом он отметил, что города празднично украсят.&quot;Сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей&quot;, — указал руководитель региона.В населенных пунктах республики установят елки и украсят улицы.Ход спецоперацииПо данным Минобороны, за сутки Киев потерял порядка 895 человек убитыми и ранеными на разных участках фронта. На Купянском направлении российские военные отразили восемь украинских атак, на Краснолиманском — шесть атак. На Донецком направлении ВС России отбили пять атак, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Васюковки и Курдюмовки. На Южнодонецком направлении военные отразили еще одну атаку, на Запорожском направлении — нанесли поражение силам ВСУ в районе Работино.
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украина, россия, сергей аксенов (политик), министерство обороны сша, вооруженные силы украины, челябинск, в мире, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Аксенов (политик), Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Челябинск, В мире, Вооруженные силы РФ, Киев
Спецоперация, 14 ноября: Запад назвал сроки окончания конфликта на Украине

Economist: на Западе считают, что конфликт на Украине продлится еще пять лет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. О снижении активности ВСУ, ходе спецоперации, мнении Запада о сроках конфликта на Украине и предотвращенном теракте — в материале РИА Новости.

ВСУ стали менее активны

Активность украинских войск в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении значительно снизилась, сообщил РИА Новости командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук".
«
"На нашем направлении все максимально спокойно, FPV-дронов стало меньше, артударов, соответственно, тоже. ВСУ стараются максимально маленькие точки поражать, но безуспешно", — сказал собеседник агентства.
По его словам, противник произвел ротацию, на место 37-й бригады ВСУ, которая ушла на доукомплектацию, пришли мобилизованные.
"Единственная весомая попытка что-либо сделать противником — это был выезд на старую закрытую огневую позицию танка, но мы его заметили еще на подходе к этой позиции, сумели вовремя по нему отработать", — добавил артиллерист.
Боец добавил, что в ответ танк противника ничего не сделал, и ему пришлось ретироваться вглубь обороны.
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Конфликт на Украине может продлиться до 2028 года

Среди западных чиновников все популярнее прогноз, что конфликт на Украине продлится еще пять лет, пишет журнал Economist. Ни Москва, ни Киев не готовы на уступки, констатировало британское издание.
Как заявляли в Минобороны США, украинский кризис может длиться в течение следующих трех лет.
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В Челябинске предотвратили теракт. Как сообщило региональное УФСБ, задержанный — "сторонник идеологии украинской националистической организации". Он собирался совершить террористический акт на одном из административных объектов города. Для этого он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт. Когда именно его поймали, не уточняется, но указано, что фигуранта уже поместили в СИЗО.
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Массовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в Крыму не запланированы из-за вопросов безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. При этом он отметил, что города празднично украсят.
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"Сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей", — указал руководитель региона.

В населенных пунктах республики установят елки и украсят улицы.
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7 ноября, 11:43

Ход спецоперации

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял порядка 895 человек убитыми и ранеными на разных участках фронта. На Купянском направлении российские военные отразили восемь украинских атак, на Краснолиманском — шесть атак.
На Донецком направлении ВС России отбили пять атак, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Васюковки и Курдюмовки. На Южнодонецком направлении военные отразили еще одну атаку, на Запорожском направлении — нанесли поражение силам ВСУ в районе Работино.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей Аксенов (политик)Министерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныЧелябинскВ миреВооруженные силы РФКиев
 
 
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