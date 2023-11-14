https://ria.ru/20231114/spetsoperatsiya-1909472873.html

Спецоперация, 14 ноября: Запад назвал сроки окончания конфликта на Украине

Спецоперация, 14 ноября: Запад назвал сроки окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 14.11.2023

Спецоперация, 14 ноября: Запад назвал сроки окончания конфликта на Украине

О снижении активности ВСУ, ходе спецоперации, мнении Запада о сроках конфликта на Украине и предотвращенном теракте — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2023

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2023-11-14T21:45

2023-11-14T22:02

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. О снижении активности ВСУ, ходе спецоперации, мнении Запада о сроках конфликта на Украине и предотвращенном теракте — в материале РИА Новости.ВСУ стали менее активныАктивность украинских войск в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении значительно снизилась, сообщил РИА Новости командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук". "На нашем направлении все максимально спокойно, FPV-дронов стало меньше, артударов, соответственно, тоже. ВСУ стараются максимально маленькие точки поражать, но безуспешно", — сказал собеседник агентства. По его словам, противник произвел ротацию, на место 37-й бригады ВСУ, которая ушла на доукомплектацию, пришли мобилизованные."Единственная весомая попытка что-либо сделать противником — это был выезд на старую закрытую огневую позицию танка, но мы его заметили еще на подходе к этой позиции, сумели вовремя по нему отработать", — добавил артиллерист. Боец добавил, что в ответ танк противника ничего не сделал, и ему пришлось ретироваться вглубь обороны.Конфликт на Украине может продлиться до 2028 годаСреди западных чиновников все популярнее прогноз, что конфликт на Украине продлится еще пять лет, пишет журнал Economist. Ни Москва, ни Киев не готовы на уступки, констатировало британское издание.Как заявляли в Минобороны США, украинский кризис может длиться в течение следующих трех лет.Предотвращенный терактВ Челябинске предотвратили теракт. Как сообщило региональное УФСБ, задержанный — "сторонник идеологии украинской националистической организации". Он собирался совершить террористический акт на одном из административных объектов города. Для этого он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт. Когда именно его поймали, не уточняется, но указано, что фигуранта уже поместили в СИЗО.Крым встретит Новый год без концертовМассовые мероприятия в новогодние праздники и на Рождество в Крыму не запланированы из-за вопросов безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале. При этом он отметил, что города празднично украсят."Сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей", — указал руководитель региона.В населенных пунктах республики установят елки и украсят улицы.Ход спецоперацииПо данным Минобороны, за сутки Киев потерял порядка 895 человек убитыми и ранеными на разных участках фронта. На Купянском направлении российские военные отразили восемь украинских атак, на Краснолиманском — шесть атак. На Донецком направлении ВС России отбили пять атак, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Васюковки и Курдюмовки. На Южнодонецком направлении военные отразили еще одну атаку, на Запорожском направлении — нанесли поражение силам ВСУ в районе Работино.

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909415616.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1909013687.html

https://ria.ru/20231114/zelenskiy-1909470222.html

https://ria.ru/20231107/zhd-1907849715.html

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