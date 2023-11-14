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Путин проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса
Путин проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса - РИА Новости, 14.11.2023
Путин проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, будут обсуждены вопросы подготовки к зиме РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:18
2023-11-14T12:18
2023-11-14T12:18
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, будут обсуждены вопросы подготовки к зиме и текущие вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Во второй половине дня он (президент РФ) планирует провести совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и в контексте подготовки к зиме, и в контексте системообразующей роли этого сектора экономики, и так, чтобы обсудить текущие вопросы", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что иные встречи Путина во вторник будут носить непубличный характер.
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владимир путин, россия
Путин проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса
Песков: Путин на совещании во вторник по развитию ТЭК обсудит подготовку к зиме
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, будут обсуждены вопросы подготовки к зиме и текущие вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Во второй половине дня он (президент РФ) планирует провести совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и в контексте подготовки к зиме, и в контексте системообразующей роли этого сектора экономики, и так, чтобы обсудить текущие вопросы", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что иные встречи Путина во вторник будут носить непубличный характер.
Путин назвал стратегическую задачу ТЭК России