https://ria.ru/20231114/soveschanie-1909332478.html

Путин проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса

Путин проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса - РИА Новости, 14.11.2023

Путин проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, будут обсуждены вопросы подготовки к зиме РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:18

2023-11-14T12:18

2023-11-14T12:18

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, будут обсуждены вопросы подготовки к зиме и текущие вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Во второй половине дня он (президент РФ) планирует провести совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и в контексте подготовки к зиме, и в контексте системообразующей роли этого сектора экономики, и так, чтобы обсудить текущие вопросы", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что иные встречи Путина во вторник будут носить непубличный характер.

https://ria.ru/20231011/zadacha-1902035273.html

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владимир путин, россия