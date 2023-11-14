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Руденя: Тверская область увеличила объемы сельхозпроизводства в 2023 году - РИА Новости, 14.11.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:10 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/selkhozproizvodstvo-1909435172.html
Руденя: Тверская область увеличила объемы сельхозпроизводства в 2023 году
Руденя: Тверская область увеличила объемы сельхозпроизводства в 2023 году - РИА Новости, 14.11.2023
Руденя: Тверская область увеличила объемы сельхозпроизводства в 2023 году
Тверская область увеличила объемы сельхозпроизводства в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:10
2023-11-14T18:10
тверская область
тверская область
игорь руденя
производство
сельхозпродукция
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ТВЕРЬ, 14 ноя – РИА Новости. Тверская область увеличила объемы сельхозпроизводства в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством Рудени подведены итоги сезонных сельскохозяйственных работ за 2023 год. "По предварительным данным, в 2023 году в Тверской области выросли объемы сельскохозяйственного производства. Наши предприятия показали высокую урожайность зерновых и зернобобовых культур. Если в 2007 году она составляла 14,4 центнера с гектара, то в 2023-м – уже 26,6 центнера с гектара. Значительно увеличились сбор картофеля, объемы заготовки кормов и площадь озимого сева. Это, прежде всего, заслуга наших сельхозтоваропроизводителей", – сказал Руденя. В Тверской области по ряду направлений превышены среднероссийские показатели. На 21,6% увеличился индекс производства продукции сельского хозяйства. По этой позиции Верхневолжье заняло 1 место в Центральном федеральном округе. В этом году ожидается рост объемов производства сельхозпродукции до 63,7 миллиарда рублей, тогда как в 2022-м цифра составляла 55,2 миллиарда рублей. Общая посевная площадь в Тверской области увеличена до 441 тысячи гектаров – это на 3,4 тысячи гектара больше, чем в 2022-м. Преимущественно в регионе были посеяны зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, а также картофель, технические культуры и овощи. По прогнозам, в 2023-м вырастет урожайность картофеля, зерновых и зернобобовых культур. Валовый сбор картофеля уже составил 320 тысяч тонн, а к концу года планируется довести показатель до 336 тысяч тонн – это на 71 тысячу тонн больше, чем в 2022 году. Развивается традиционное для Тверской области льноводство. В этом году расширены посевы льна-долгунца за счет создания новых льносеющих хозяйств. Всего было засеяно 2,1 тысячи гектара культуры. Всего в текущем году на поддержку регионального АПК заложено 2,2 миллиарда рублей. Введены новые и расширены действующие меры поддержки в животноводстве и растениеводстве. В том числе, аграриям предоставляют компенсирующие и стимулирующие субсидии, обеспечивается финансирование для развития молочных производств, элитного семеноводства, обновления машиностроительной техники, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231109/finansirovanie-1908472412.html
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тверская область, игорь руденя, производство, сельхозпродукция
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Производство, сельхозпродукция

Руденя: Тверская область увеличила объемы сельхозпроизводства в 2023 году

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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ТВЕРЬ, 14 ноя – РИА Новости. Тверская область увеличила объемы сельхозпроизводства в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством Рудени подведены итоги сезонных сельскохозяйственных работ за 2023 год.
"По предварительным данным, в 2023 году в Тверской области выросли объемы сельскохозяйственного производства. Наши предприятия показали высокую урожайность зерновых и зернобобовых культур. Если в 2007 году она составляла 14,4 центнера с гектара, то в 2023-м – уже 26,6 центнера с гектара. Значительно увеличились сбор картофеля, объемы заготовки кормов и площадь озимого сева. Это, прежде всего, заслуга наших сельхозтоваропроизводителей", – сказал Руденя.
В Тверской области по ряду направлений превышены среднероссийские показатели. На 21,6% увеличился индекс производства продукции сельского хозяйства. По этой позиции Верхневолжье заняло 1 место в Центральном федеральном округе. В этом году ожидается рост объемов производства сельхозпродукции до 63,7 миллиарда рублей, тогда как в 2022-м цифра составляла 55,2 миллиарда рублей.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Руденя: Тверская область увеличила финансирование АПК на 30%
9 ноября, 17:56
Общая посевная площадь в Тверской области увеличена до 441 тысячи гектаров – это на 3,4 тысячи гектара больше, чем в 2022-м. Преимущественно в регионе были посеяны зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, а также картофель, технические культуры и овощи.
По прогнозам, в 2023-м вырастет урожайность картофеля, зерновых и зернобобовых культур. Валовый сбор картофеля уже составил 320 тысяч тонн, а к концу года планируется довести показатель до 336 тысяч тонн – это на 71 тысячу тонн больше, чем в 2022 году.
Развивается традиционное для Тверской области льноводство. В этом году расширены посевы льна-долгунца за счет создания новых льносеющих хозяйств. Всего было засеяно 2,1 тысячи гектара культуры.
Всего в текущем году на поддержку регионального АПК заложено 2,2 миллиарда рублей. Введены новые и расширены действующие меры поддержки в животноводстве и растениеводстве. В том числе, аграриям предоставляют компенсирующие и стимулирующие субсидии, обеспечивается финансирование для развития молочных производств, элитного семеноводства, обновления машиностроительной техники, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяПроизводствосельхозпродукция
 
 
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