https://ria.ru/20231114/selkhozproizvodstvo-1909435172.html

Руденя: Тверская область увеличила объемы сельхозпроизводства в 2023 году

Руденя: Тверская область увеличила объемы сельхозпроизводства в 2023 году - РИА Новости, 14.11.2023

Руденя: Тверская область увеличила объемы сельхозпроизводства в 2023 году

Тверская область увеличила объемы сельхозпроизводства в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:10

2023-11-14T18:10

2023-11-14T18:10

тверская область

тверская область

игорь руденя

производство

сельхозпродукция

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ТВЕРЬ, 14 ноя – РИА Новости. Тверская область увеличила объемы сельхозпроизводства в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством Рудени подведены итоги сезонных сельскохозяйственных работ за 2023 год. "По предварительным данным, в 2023 году в Тверской области выросли объемы сельскохозяйственного производства. Наши предприятия показали высокую урожайность зерновых и зернобобовых культур. Если в 2007 году она составляла 14,4 центнера с гектара, то в 2023-м – уже 26,6 центнера с гектара. Значительно увеличились сбор картофеля, объемы заготовки кормов и площадь озимого сева. Это, прежде всего, заслуга наших сельхозтоваропроизводителей", – сказал Руденя. В Тверской области по ряду направлений превышены среднероссийские показатели. На 21,6% увеличился индекс производства продукции сельского хозяйства. По этой позиции Верхневолжье заняло 1 место в Центральном федеральном округе. В этом году ожидается рост объемов производства сельхозпродукции до 63,7 миллиарда рублей, тогда как в 2022-м цифра составляла 55,2 миллиарда рублей. Общая посевная площадь в Тверской области увеличена до 441 тысячи гектаров – это на 3,4 тысячи гектара больше, чем в 2022-м. Преимущественно в регионе были посеяны зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, а также картофель, технические культуры и овощи. По прогнозам, в 2023-м вырастет урожайность картофеля, зерновых и зернобобовых культур. Валовый сбор картофеля уже составил 320 тысяч тонн, а к концу года планируется довести показатель до 336 тысяч тонн – это на 71 тысячу тонн больше, чем в 2022 году. Развивается традиционное для Тверской области льноводство. В этом году расширены посевы льна-долгунца за счет создания новых льносеющих хозяйств. Всего было засеяно 2,1 тысячи гектара культуры. Всего в текущем году на поддержку регионального АПК заложено 2,2 миллиарда рублей. Введены новые и расширены действующие меры поддержки в животноводстве и растениеводстве. В том числе, аграриям предоставляют компенсирующие и стимулирующие субсидии, обеспечивается финансирование для развития молочных производств, элитного семеноводства, обновления машиностроительной техники, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231109/finansirovanie-1908472412.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя, производство, сельхозпродукция